Cumhurbaşkanı Gül'den ODTÜ yorumu: Yakışmıyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kayıt döneminin başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) başörtülü öğrencilere yapılan sözlü müdahaleye ilişkin olarak, "Eğitim, herkesin temel hakkıdır. Temel hak olan bir eğitimi engellemeye de kimsenin gücü yetmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül devamla şunları söyledi, " Türkiye 'nin en seçkin üniversitelerinden birisidir ODTÜ. Bu tip davranışlar hem yakışmaz hem de kimsenin gücü yetmez. Bu şekilde herhangi bir öğrenciye fikrinden, düşüncesinden dolayı baskı yapmayalım. Geçmişte kalan meseleler..."

ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada da, "başörtülü öğrencilere yönelik şiddet "in kınandığı açıklandı. Vakıf Başkanı Volkan Öztürk imzasıyla yapılan açıklamada böyle bir olayın gerçekleşmesinde, "2013 mezuniyet töreninde 'Bu Daha Başlangıç. Mücadeleye Devam!' pankartı için gereğini yapmayan ODTÜ Rektörlüğü'nün de" sorumluluğu olduğu savunuldu.