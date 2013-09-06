Başörtülü öğrencilerin ODTÜ'den çıkarılmasına Eroğan'dan 'üniversitede polis' yorumu

Kayıt döneminin başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) iki öğrenci grubu arasında dün gerginlik yaşandı. Başörtülü öğrencileri kovdukları söylenen öğrenciler, "Yeni kayıt olan öğrencileri iftiralarla, yalanlarla kendi yurtlarında kalmaya zorlayan cemaat üyelerini ODTÜ'den kovduk" dedi. Kendilerine taciz edilidiği söyleyen başörtülü öğrenciler ise “Okulda kayıtlar için stantlar var. Herkes gelip görebilir, herkese açık" dedi.

Başbakan Erdoğan, konuya ilişkin Rusya'da yaptığı basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "ODTÜ’deki bu zihniyeti çok açık net ortada görüyoruz. Burada bir ötekileştirme gayreti kampanyası yürütülüyor. Öyle zannediyorum ki YÖK gereğini yapacaktır. Bu bir şeyi ortaya koyuyor. Ben niçin, polisimizin üniversitelerde görev almasını istediğimi bu olay ispatlamıştır" dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de konuya ilişkin yaptığı açılamada, "Eğitim herkesin temel hakkıdır. Temel hak olan bir eğitimi engellemeye de kimsenin gücü yetmez" dedi.

Milliyet gazetesi, "ODTÜ'de yurt tartışması" olarak verdi. Zaman gazetesi ise, "ODTÜ’de, kayıt için gelen başörtülü öğrencilere çirkin saldırı" şeklinde başlığa taşıdı.

Milliyet'te yer alan haber şöyle: ODTÜ 'lü öğrenciler, yurt kayıtlarının yapıldığı dönemlerde okul bahçesine gelerek öğrencilere yurt sağlamaya çalışan türbanlı öğrencilerden oluşan grubu protesto etti.

Başörtülü öğrencilerden kimlik isteyen grup, kimliği olmayanların kalkıp gitmelerini istedi. Okulda istemedikleri kişilere herhangi bir çalışma yaptırmayacaklarını söyleyen gruptaki bir öğrenci, başka bir öğrenci velisinin tepkisiyle karşılaştı. “Sana ne kardeşim benim düşüncemden” diyerek öğrenciye tepki gösteren veli, yaşananlara anlam vermekte güçlük çekti.

ODTÜ'lüler tepkilerini 'Cemaatin ODTÜ seferi' başlığıyla paylaşıma açtı. Videoyu dolaşıma sokan ODTÜ'lüler altına şu notu da ekledi:

"Yeni kayıt olan öğrencileri iftiralarla, yalanlarla kendi yurtlarında kalmaya zorlayan cemaat üyelerini ODTÜ'den kovduk. "

Başbakan Erdoğan'ın ODTÜ’de yaşananlara ilişkin değerlendirmesi

Erdoğan Rusya'nın St Petersburg şehrinde, G20 toplantıları sonrasında yaptıığı basın açıklamasında ODTÜ üniversitesinde başürtülü öğrencilerin kampüsten çıkmaları ile sonuçlanan olayları değerlendirdi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Ötekileştirme kavramı son zamanlarda moda bir kavram. Kimlerin kimleri ötekileştirdiği çok net ortada. Danıştay’ın vermiş olduğu karar çok açık net ortadayken, biz farklılıklar zenginliğimizdir derken, görüyorsunuz Barolar Birliği Başkanı farklılıklar zenginliğimizdir diyor ancak başörtülü bir avukata kimlik kartı bile vermiyorlar."

"Türkiye’de sol her zaman ötekileştirmiştir. Şu anda dane yazık ki, ODTÜ’deki bu zihniyeti çok açık net ortada görüyoruz. Burada bir ötekileştirme gayreti kampanyası yürütülüyor. Öyle zannediyorum ki YÖK gereğini yapacaktır. Bu bir şeyi ortaya koyuyor. Ben niçin, polisimizin üniversitelerde görev almasını istediğimi bu olay ispatlamıştır."

"O üniversite sadece senin değil ki, o üniversite herkesin. Ellerinde kartonlarla adeta bahçe bekçisi gibi dolaşıyorlar. Böyle bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil."

"Bir başka olay, ODTÜ’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışması var. Bu çalışmayla ilgili olarak plan çalışmalarında ODTÜ’nün hocaların aynı zamanda rektörün olumlu kararına rağmen, bu gençler gelip bu yolun yapımını engellemeye çalışıyorlar. Arkadaşlar, kimin nerede durduğunu göstermesi bakımından bunlar çok önemlidir. Hiçbir hizmete bunların müsaade etmesi mümkün değil. Her şeyin önünü keserler, böyle bir durumda ön açmak kimin görevi güvenlik güçlerinin görevi."

Cumhurbaşkanı Gül'ün yorumu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kayıt döneminin başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) başörtülü öğrencilere yapılan sözlü müdahaleye ilişkin olarak, "Eğitim, herkesin temel hakkıdır. Temel hak olan bir eğitimi engellemeye de kimsenin gücü yetmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül devamla şunları söyledi, " Türkiye 'nin en seçkin üniversitelerinden birisidir ODTÜ. Bu tip davranışlar hem yakışmaz hem de kimsenin gücü yetmez. Bu şekilde herhangi bir öğrenciye fikrinden, düşüncesinden dolayı baskı yapmayalım. Geçmişte kalan meseleler..."

ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada da, "başörtülü öğrencilere yönelik şiddet "in kınandığı açıklandı. Vakıf Başkanı Volkan Öztürk imzasıyla yapılan açıklamada böyle bir olayın gerçekleşmesinde, "2013 mezuniyet töreninde 'Bu Daha Başlangıç. Mücadeleye Devam!' pankartı için gereğini yapmayan ODTÜ Rektörlüğü'nün de" sorumluluğu olduğu savunuldu.

'ODTÜ’de, kayıt için gelen başörtülü öğrencilere çirkin saldırı'

Öte yandan Zaman gazetesi haberi 'ODTÜ’de, kayıt için gelen başörtülü öğrencilere çirkin saldırı' başlığı ile şöyle yayımladı:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) başörtülü öğrencilere yönelik çirkin saldırı ve tahrikin görüntüleri, dün sosyal medyaya yansıdı. Geniş tepki toplayan görüntüleri çeken ve internet ortamına servis edenlerin aynı gruptan oldukları belirtildi. Görüntülere göre, kampüste kayıt ortamında bekleyen öğrenciler bir anda neye uğradıklarını şaşırıyor. Ellerinde ‘Dikkat cemaat var’ pankartı bulunan iki bayan, kampüs içindeki duvarda oturan başörtülülerin yanına yanaşıyor. Bunlara, erkeklerin de bulunduğu başka bir grup katılıyor. Başörtülü öğrencilere sözlü tacizde bulunuluyor. “Sizi buraya sokmayacağız” sesleri duyuluyor. Görüntü vermek için kameranın bulunduğu yöne doğru sloganlar atılıyor, pankartlar uzatılıyor. Hiçbir güvenlik görevlisinin olaya müdahale etmediği de açıkça görülüyor. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri kayıtsız kalıyor. Olaya şahitlik edenler, görüntülerde olmamasına karşın işin tartaklamaya vardırıldığını belirtiyor.

Baskıya maruz kalan ODTÜ’lüler ise kendilerine yapılan bu hareket için suç duyurusunda bulunacaklarını kaydettiler. Videoyu da internete koyanlar için tüm hukuki yollara başvuracağını vurgulayarak, kayıt sırasında yapılan tacizi şöyle anlattılar: “Okulda kayıtlar için stantlar var. Herkes gelip görebilir, herkese açık. Fikir Kulüpleri Federasyonu’ndan bir grup genç yanımıza gelerek konuşmalarımızı dinlemeye çalıştı. Öğrenci arkadaşımızın velisi bu durumdan rahatsız olunca yanımızdan gitmelerini istedi. Daha sonra birisi veli ile aramıza zorla oturdu. Pankartları açarak bağırmaya başladılar. Bunun üzerine oradan ayrılmak istedik. Ancak giderken hem beni hem de veliyi itelemeye başladılar.”

Bunun üzerine güvenlikten yardım istediklerini ifade eden ODTÜ’lüler, ancak özel güvenliğin hiçbir müdahalede bulunmadığını dile getirdiler. Güvenlik görevlilerinin kendilerine bir problem varsa şikâyetlerini rektörlüğe yapmaları gerektiğini söylediğini aktararak, şöyle devam ettiler: “İç hizmetlere gidip şikâyette bulunduk. Ama orada da hiçbir işlem yapılmadı. ODTÜ mezunu olarak kendi okuluma girmemi engellemeye çalışıyorlar. Yapılan bu davranış karşısında bütün hukuki haklarımızı kullanacağız.” Öte yandan, konuyla ilgili olarak ODTÜ yönetimi ise Zaman’ın sorularını cevapsız bıraktı.

Saldırıya tepkiler de geldi. ODTÜ Mezunlar Birliği Vakfı Başkanı Volkan Öztürk olaylarla ilgili idarî ve hukukî süreç başlatılmasını istedi. Rektörlüğün sessiz kalmasını eleştiren Öztürk, “Bütün ODTÜ mezun ve öğrencilerini ifade özgürlüğüne yapılan saldırıları kınamaya çağırıyoruz.” dedi. Twitter hesabından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de, “Herhangi bir taciz üniversitenin ve demokrasinin doğasına aykırıdır.” ifadesini kullandı. ODTÜ mezunu olan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da, “ODTÜ’nün demokrat çoğunluğuna hiçbir şekilde atfedilmemesi gereken faşizan tavırlı azınlığın kimden cesaret aldığı sorgulanmalı.” şeklinde tweet paylaştı.

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