Cumhurbaşkanı Gül, Berkin'in babasına aradı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gezi Parkı gösterileri sırasında başından biber gazı fişeğiyle vurulan ve yaklaşık 268 gündür yoğun bakımda tedavi gören Berkin Elvan'ın babasını aradı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, telefon görüşmesinde yaşananlara çok üzüldüğünü, ailenin acısını paylaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül, Berkin Elvan'ın yaralandığı günden beri sağlık durumunu yakından takip ettiğini belirtti.

Gül'ün, "Yapabileceğimiz bir şey olursa, lütfen haber verin" demesi üzerine, baba Elvan hastane önüne gelmek isteyenlere polisin müdahale ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, "Gereken özenin gösterilmesi, daha hassas davranılması için İstanbul valisi'ni arayacağını" ifade etti.