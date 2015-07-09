T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümet kurma görevini bugün vermesi bekleniyor

cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran seçimleri üzerinden 32 gün geçmesine rağmen hâlâ hükümeti kurma görevini vermedi

09 Temmuz 2015 12:08

Sandıktan hiçbir partinin tek başına iktidar olarak çıkacak sayıya ulaşamaması üzerine gözler koalisyon görüşmelerine çevrilmişti. 32 gündür yeni hükümetin kurulmasına görev vermediği için eleştirilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümeti kurma görevini, Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin belirlenmesinden sonra görevi seçimlerden 1. parti olarak çıkan AK Parti'ye vereceğini açıklamıştı. Ve dün Başkanlık Divanı için partiler anlaşmaya vardı.

Bugün saat 17:30'da Başbakan Ahmet Davutoğlu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye gidecek.

Erdoğan'ın bu görüşme sonrası hükümeti kurma görevini Başbakan Davutoğlu'na vermesi bekleniyor.

 

Görüşmeler pazartesiye kalacak

 

Ancak Davutoğlu görevi alsa da koalisyon görüşmeleri için Pazartesi gününü bekleyeceği ifade edilirken buna gerekçe olarak da hafta sonu Bosna Hersek'teki Srebrenitsa katliamının yıldönümüne katılacak olması gösteriliyor.

 

ETİKETLER

erdoğanakpak partichpmhpeleştiricumhurbaşkanıdavutoğluseçimhükümeti kurma görevikoalisyon

İlgili Haberler

Erdoğan: Meclis Başkanı seçilmeden hükümet kurma görevini vermem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hükümet kurma süreciyle ilgili açıklama yaptı

Erdoğan'ın 13 gündür beklettiği hükümeti kurma görevi, önceki yıllarda bir haftada verilmişti

Önceki yıllarda hükümet kurma görevi YSK açıklamasından 1 hafta sonra verildi

Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanı bu hafta hükümet kurma görevini verecek

'Türkiye'nin hassasiyeti bir 'örgüt devleti'kurulmasıdır'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24