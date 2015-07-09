Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümet kurma görevini bugün vermesi bekleniyor

Sandıktan hiçbir partinin tek başına iktidar olarak çıkacak sayıya ulaşamaması üzerine gözler koalisyon görüşmelerine çevrilmişti. 32 gündür yeni hükümetin kurulmasına görev vermediği için eleştirilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümeti kurma görevini, Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin belirlenmesinden sonra görevi seçimlerden 1. parti olarak çıkan AK Parti'ye vereceğini açıklamıştı. Ve dün Başkanlık Divanı için partiler anlaşmaya vardı.



Bugün saat 17:30'da Başbakan Ahmet Davutoğlu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye gidecek.

Erdoğan'ın bu görüşme sonrası hükümeti kurma görevini Başbakan Davutoğlu'na vermesi bekleniyor.

Görüşmeler pazartesiye kalacak

Ancak Davutoğlu görevi alsa da koalisyon görüşmeleri için Pazartesi gününü bekleyeceği ifade edilirken buna gerekçe olarak da hafta sonu Bosna Hersek'teki Srebrenitsa katliamının yıldönümüne katılacak olması gösteriliyor.