Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı bu hafta hükümet kurma görevini verecek" dedi.

'Bakarsınız birkaç gün içinde yeni bir hükümet kurulur'

Bakarsınız birkaçgün içinde yeni bir hükümet kurulur. Herşey yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümet iş başındadır. Sorumluluklarının farkındadır.

Samimi olarak koalisyonu deneyeceğiz. Ben koalisyon ile erken seçim ihtimalini yüzde 50 yüzde 50 olarak görüyorum. Umarım görüşmeler sonrası koalisyon ihtimali yüzde 51 olur.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı bu hafta hükümet kurma görevini verecek" dedi.

'Sınırlarımızı tehdit edecek bir durum olursa...'

Kurtulmuş, "Türkiye kendi birliğini ve dirliğini koruyacak güce sahiptir. Türkiye sınırımızdaki oldu-bittiye izin vermeyecektir. Bütün önlemlerimiz alıyoruz. Eğer Türkiye sınırlarını tehdit edecek bir durum olursa buna seyirci kalmamak için sınır bölgemize takviyelerimizi güçlendiriyoruz. Suriye'nin kuzeyinde bir oldu bittiye seyirci kalmayız. Kuzey Suriye'de Kürt kardeşlerimizden asla rahatsız değiliz.Türkiye'nin hassasiyeti bir 'örgüt devleti'kurulmasıdır" ifadelerini kullandı.