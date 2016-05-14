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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük oğlu Burak Erdoğan yıllar sonra görüntü verdi

Burak Erdoğan, kardeşi Sümeyye Erdoğan'ın nikâh törenindeki slayt gösterimindeki bir fotoğrafta görüntülendi

Fotoğraf: Burak Doğan

14 Mayıs 2016 20:47

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ın nikâh töreninde beyaz perdeye yansıtılan görüntüler arasında yer alan fotoğrafta bir detay dikkat çekti. Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, uzun yıllar aile üyeleriyle birlikte kamuoyuna hiçbir fotoğrafı yansımayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın da aile fotoğrafında yer aldığı görüldü.

Kardeşi Sümeyye’nin nişan töreninde eşi Sema Ketenci ile birlikte yer alan Burak Erdoğan fotoğrafta babasının solunda görülüyor. Fotoğrafta Emine Erdoğan’ın yanı sıra Bilal Erdoğan, eşi Reyyan Erdoğan, Esra Erdoğan eşi Berat Albayrak ve çocukları, damat Selçuk Bayraktar’ın annesi de yer aldı.

 

Gemicik polemiği ile gündeme gelmişti

 

Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde katıldığı NTV’de yayınlanan “Seçim 2007” programında oğlu Burak Erdoğan'ın gemi alması üzerine yapılan haberlerin abartıldığını söylemiş, “Gemi var gemicik var” sözleri ile gündem olmuştu. Erdoğan, şunları söylemişti:

"Bir de bunun sıfırı var, eskisi var. Siz kalkar, 15-16-17 yaşında bir gemi alır ve küçük gemi de küçük bir gemiciklerden olursa ve bunun da ödeme koşulları da gayet iyi olursa, kendi kendini ödeyecek durumda olursa niye alınmasın? Kalkar 300, 400, 500 bin dolar peşinatla bir gemi alabiliyor, ondan sonra da bu gemi, taksitlerini kendisi ödeyebiliyorsa bunu yapabilirsiniz."

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