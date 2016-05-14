Genelkurmay Başkanı Sümeyye Erdoğan'ın nikâhında şahit oldu, sosyal medya Akar'ı istifaya çağırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar'ın bugün Küçükçekmece Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecen nikâh töreninde Bayraktar'ın nikah şahitliğini Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptı.

TSK tarihinde daha önce hiçbir Genelkurmay Başkanı nikâh şahitliği yapmamıştı. Akar'ın şahitliği sosyal medyada tartışmaya yol açtı. Son günlerde art arda gelen şehit haberlerini hatırlatan bazı Twitter kullanıcıları, Hulusi Akar'ı istifaya davet etti. Twitter'da #HulusiAkarİstifa etiketi ile açılan hashtag en çok konuşulan konular arasında zirveye oturdu.

8 nikâh şahiti vardı

Sümeyye Erdoğan-Selçuk Bayraktar çiftinin nikâh şahitleri Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bosna Hersek lideri Bekir İzzetbegoviç, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama oldu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) doktora yapan 36 yaşındaki Selçuk Bayraktar, yerli İnsansız Hava Aracı Bayraktar’ın tasarımını yapan ekibin başında yer alıyor.

Twitter'da Hulusi Akar'ın şahitliği hakkında yapılan yorumlar şöyle: