Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar evlendi: Gül ve Davutoğlu dahil 8 şahit, 6 bin konuk, 25 dakikalık özel film...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar, 6 bin konuğun katılımı ile Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen nikâh töreni ile evlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikâha şahitlik eden 8 ismin arasında Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yer aldı. Geline nikâh cüzdanını Gül verdi. Genelkurmay Başkanı Akar'ın nikâh şahitleri arasında olması tartışma yarattı.

Devlet erkanı ile çok sayıda ünlü ismin buluştuğu nikâh, Kuran tilavetiyle başladı. Ardından davetliler Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ın görüntülerinden oluşan 25 dakikalık slayt gösterisini izledi. Çiftin salona girişi esnasında Cem Karaca'nın "Bu son olsun" parçası çalındı.

Nikâhta Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Davutoğlu ile tokalaştı. Liderlerin tokalaşması salondan yoğun alkış aldı.

Törene kimler katıldı?

Nikâh törenine katılanlar arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AB Bakanı Volkan Bozkır, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sanatçı Orhan Gencebay, Cengiz Kurtoğlu ve çok sayıda isim yer aldı.

8 nikâh şahiti vardı

Sümeyye Erdoğan-Selçuk Bayraktar çiftinin nikah şahitleri Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bosna Hersek lideri Bekir İzzetbegoviç, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama oldu.

Selçuk Bayraktar, nikâh öncesi kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Şırnak'ta operasyonda olan Jandarma Özel Harekât askerlerinin nikâh için hazırladıkları fotoğrafı takipçileri ile paylaşan Bayraktar, "Kahraman kardeşlerim en güzel hediyeyi yollamış" dedi.

Erdoğan Ailesi Huber Köşkü'nden

helikopterle düğüne gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan'ın nikâhı için Tarabya'daki Huber Köşkü önünden helikopter ile Küçükçekmece Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ne havalandı. Helikoptere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ve damadı Berat Albayrak'ın da bindiği görüldü.

25 dakikalık kısa film

Törende çiftin hayat öyküsünü çeşitli yönleri ile konu alan kısa bir film gösterildi. “Sümeyye ve Selçuk Hatıra Filmi” adlı yapımda, Sümeyye Erdoğan'ın şimdiye kadar hiç bilinmeyen yönleri ekrana yansıdı.

Indiana Üniversitesi'nde master, sonrasında ise London Schools of Economics'te yüksek lisans yapan Sümeyye Erdoğan'ın binicilik sporu yaptığı, kemana karşı büyük bir ilgisi olduğu ve bungee jumping yaptığı pek çok kişi tarafından ilk defa nikah töreninde gösterilen kısa filmden öğrenildi.

Kısa filmde, Selçuk Bayraktar ise Türkiye'de ilk yerli İnsansız Hava Aracını (İHA) üreten kişi olarak anlatılırken, İTÜ Elektronik Mühendisliği mezunu olan Bayraktar'ın, Amerika Upenn'de yüksek lisans, sonrasında ise Massachusetts Institute of Technology'de(MIT) doktora çalışması yaptığı, Türkiye'ye döndükten sonra İnsansız Hava Aracı (İHA)’nın üretimine başladığı belirtildi.

Davetliler için VIP minibüs

Nikahın yapıldığı Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ne girişler protokol ve davetli girişi olmak üzere iki ayrı yerden yapıldı. Davetlilerin girdiği alana turkuaz renkli halı serildi. Araçla gelen davetliler merkezin otopark alanında araçlarından indi. Buradan ikişer üçer aile VIP minibüslere bindirilerek salonun giriş kapısına kadar götürüldü.

Polisleri panikleten araç

Yolların kapatılmasına tepki gösteren bazı vatandaşlar görevli polis ekipleriyle tartıştı. Bir sürücü aradaki boşluktan faydalanarak kapalı yola aracıyla dalıp, kaçtı. Polisler kısa süreli alarma geçti.

Nikâh öncesi yoğun güvenlik önlemi

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Görevli polislere güvenlik uyarıları yapıldı. Bölgede seyreden her aracın plaka kontrolünün yapılması istendi. Bölgede görev yapan tüm polis ekiplerine yaka kartı zorunluğu getirildi. Davetlilerin giriş yapacağı alandaki görevliler özellikle uyarıldı.