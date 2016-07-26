Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim mitingi nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantı sıcak, samimi bir ortamda gerçekleşti.



Liderler darbe teşebbüsü sırasında yaşadıklarını paylaştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim mitingi vesilesiyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tebrik etti.

Erdoğan ve genel başkanlar, birlik ve beraberlik ruhunun devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldı.



Görüşmede hayatın hızla normale dönmeye başlamasından duyulan memnuniyet ifade edildi ve kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlar hususunda mutabık kalındı.