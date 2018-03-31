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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Pensilvanya'nın siyasi ayağıymışım, hesabını vereceksin

"Şu an Mustafa Kemal Atatürk yaşasa seni o partinin başında tutmaz"

31 Mart 2018 21:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır” şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi. CHP liderine sözleriyle ilgili olarak 250 bin liralık tazminat davası açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Pendik’te yaptığı konuşmada da, "Ben onun siyasi ayağıymışım, göreceksin siyasi ayağını. Hesabını vereceksin. Yanında taşıdığın Pensilvanya’dakinin uşaklarının hesabını da vereceksin” ifadelerini kullandı. 

Partisinin Pendik'teki ilçe kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, isim vermeden CHP Genel Başkanı’na seslendi ve  "Şu an Mustafa Kemal Atatürk yaşasa seni o partinin başında tutmaz. Gazi Mustafa Kemal yerliydi, milliydi. Sen ne milli ne yerlisin sen gayrı millisin” dedi. 

"Laf ola beri gele yok!"

Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında dile getirdiği, "FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmamak için OHAL'i sürdürüyorlar. Buradan ilk kez söylüyorum. FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum” iddialarına da yanıt veren Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Ben onun siyasi ayağıymışım, göreceksin siyasi ayağını. Hesabını vereceksin. Yanında taşıdığın Pensilvanya’dakinin uşaklarının hesabını da vereceksin. Nasıl bir profil oluşturduğunuzun, odalarınızda ne tür oyunlar kurduğunuzun hesabını vereceksiniz. Laf ola beri gele yok."

ETİKETLER

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