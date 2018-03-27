Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün bir numaralı sanığı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'FETÖ'nün asker, hâkim, öğretmen ayağının bile bulunduğunu siyasi ayağının ortaya çıkmadığını söyleyerek "Buradan ilk kez açıklıyorum. FETÖ'nün bir numaralı sanığı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır!" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, sanatçılar gününü kutlarken oyunlarını yasaklandığını 2019'da kadınların devrimi olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Sen işgalci zat, sen, devletin sırlarını kozmik odayla terör örgütüne açmadın mı!" ifadesini kullandı.

Madencilere seslenen Kılıçdaroğlu, kömürün Türkiye'den çıkarılması yerine yurt dışından alınmasına tepki göstererk maden işçilerine seslendi: "Senin kömürünü çıkarmak yerine dışarıdan kömür getirenlere asla oyunu verme."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin sık sık tekrarladığı "yerli ve milli" kavramına değinen Kılıçdaroğlu, "Bunlar Man Adası millileri" ifadesini kullandı.

CHP lideri şehitler arasında ayrım yapılmasına tepki göstererek, "Ayrım yapan vatan hainidir" dedi.

"Üniversiteleri, Hitler'in dizayn ediyordu" diyen Kılıçdaroğlu, isim vermeden Erdoğan'a "Bunlara mı özendin" diye yüklendi. Yargıdaki gelişmeleri de değerlendiren CHP lideri, "Bir diktatörün yolunu hakimler ve savcılar döşer" dedi.

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Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sanatçı olmak kadar zor bir şey yoktur. Herkes sanatçı olamaz. Biraz da Allah vergisidir. Özel eğitim almak, özel çalışmak gerekiyor. Dünyanın bütün demokrasilerinde sanata ve sanatçıya önem verilir. Onlar da yeri zamanı gelince beste yapmışlardır, şiir yazmışlardır.

Sanatçı hiç kimsenin kulu ve kölesi değildir. Sanatçı özgürdür, herkes eleştirir yeri geldiğinde. O nedenle bütün sanatçılarımızı CHP olarak yürekten kutluyorum. Oyunlarının yasaklandığın biliyorum. Az kaldı 2019'a, az kaldı kadınların devrimine.

Zonguldak'ın zenginliği aslında Türkiye'nin zenginliğidir. Gazi Mustafa Kemal bunu bildiğ için 1921'de orada çalışan işçiler için 114. sayılı iş kanunu çıkarıyor. İzmit işgal altındayken 115. sayılı iş kanunu çıkarılıyor. Türkiye'nin ilk sosyal güvenlik yasası Zonguldak işçileri için kabul edilmiştir. O yasaları çıkaranları, el kaldıranları rahmetle anıyoruz. Savaş bütün hızıyla devam ediyordu aslında.

Buradan Zonguldaklı kardeşlerime sesleniyorum. Senin kömürünü çıkarmayıp başkasının kömürünü alana oyunu verme. Verdiğin her oy haramdır. Milli servetimizdir taş kömürü. 20 bine yakın kişi Zonguldak'ta taş kömürü çıkarırdı, 7 bine indi. Almıyorlar. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu çalıştırtmıyorlar. Zarar ettiriyorlar. Onu da birilerine peşkeş çekmek için fırsat kolluyorlar. Niye zarar etsin, işçi var, kömür de var. Niye çalıştırmıyorsun? Bile bile zarar ettiriliyor.

Niye sen kömürü Amerika'dan Kolombiya'dan getiriyorsun? Sen ne yerlisin ne millisin. 2016 yılında Türkiye'de kullanılan taş kömürü miktarı 36 milyon 195 milyon ton kullanılmış. Yerli olanı sadece ve sadece yüzde 3.63. Yüzde 96.37'si yurt dışından ithal ediliyor. Kömür var milli, insan var milli, çıkarttırmıyorlar. Dışarıya ödenen para 5 milyar dolardan fazla. Vermiyorsun paranı, çalıştırmıyorsun işçiyi. Dışarıdan kömür getiriyorsun. Kömür, enerji lobisine Türkiye'yi teslim ettiler. Dünya kadar işsiz var, sen kimin işsizliğine çare buluyorsun, Amerika'nın, Rusya'nın, Kolombiya'nın, Avustralya'nın. Sonra da diyorsun ki, utanmadan ve sıkılmadan, biz yerli ve milliyiz diyorsun. Ona ataçla yapışanların hiçbirisi ne yerlidir ne millidir. Bunlar Man Adası millileri. Sen kim bize milliyetçilik dersi vermek kim. Biz Kuvvayı Milliyeciyiz.

Enerji lobilerine ne kadar para veriyoruz. 2016'da ithal enerji için 27 milyar dolar, 2017 için 37 milyar dolar, 2018 en az 40-50 milyar dolar olacak. Niye enerji sorununu çözmedin. Bu ülkede fakirden vergi topladın, götürdün vergileri ödedin. Bu hırsızlığı da aşan bir şey. Hırsız dediğin açtır, bunların karnı tok. Badem sütü ile besleniyorlar. Uçağa biner, arabaya biner, her şey emrinde, ne hırsızı ya.

Doğalgaz ve petrolü anlarım peki kömür? Dünya kadar kömürümüz var, niye getiriyoruz? Dünyada hiçbir devletin bir başka devlete en az yüzde 60 oranında enerji bağımlılığı yoktur. Rusya'ya bağımlıysanız sizin egemenliğiniz tehlikededir. Tehlikeye bakın. Bunların yatacak yeri yok. Biz milli kurtuluş savaşı sırasında neler yaptık. Taşkömürü çıkardık ama çelik fabrikalarını kurduk, uçak fabrikası kurduk. Bize niye uçak niye gemi yapıyorsunuz bedava vereceğiz dediler. Kıbrıs çıkarması ile uyandık, dediler ki bizim uçaklarımızı gemilerimizi kullanamazsınız.

"Ayrım yapanlşar vatan hainleridir"

Şehitler arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir. Şehitler, şehit yakınları, gaziler arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir. Şehit şehittir. Şehidin sağcısı solcusu mu olur? Şehitler üzerinden siyaset yapılmaz. Maden şehitleri için de aynı ayrımcılığı yaptılar. 2003-2014 arasında hayatını kaybeden madenciler için özel kanun getirdiler. Peki, 2003'ten önce hayatını kaybedenler, onlar sayılmayacaklar. Neden yapıyorlar? Emin olun, ben anlamakta zorlanıyorum. İnsan bizim insanımız, ölen de bizim insanımız niye ayrım yapıyorsunuz? Her seçim öncesi Zonguldak'a gidiyorlar, oyları alıyorlar sonra uyutuyorlar. Zonguldak'a da Soma'ya da sesleniyorum, bu oyuna gelmeyin. Bunlara oy verdiğiniz andan itibaren sizi kullanırlar.

Başbakan aradı hava desteğini aldık Afrin'e giriyoruz dedi. Kullandığım cümle Allah askerlerimize yardımcı olsun. Hiçbir zaman Afrin'e karşı gelmedik. Bu ülkenin ordusu bizim ordumuzdur. Ordumuz kahraman bir ordudur. Siyasilerin Suriye'de ve Ortadoğu'da yaptıkları bütün hataları ordu düzeltmeye çalışıyor. AK Parti hükümetlerinin Ortadoğu'da yaptığı bütün hataları ordu düzeltmeye çalışıyor. Mehmetçik hayatını vererek. Ortadoğu bataklığında sizin ne işiniz var. Suudi Arabistan'dan, Katar'dan silah geldi, burada havalimanlarında yüklendi, Suriye'ye gönderildi. Bir kısmını Amerika bir kısmını Rusya veriyor ölen oradaki Müslümanlar. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat Afrin kahramanlığına soyunuyor. Ordunun kahramanlığını üstüne alamazsın.

Sen bu ülkenin kozmik odasını terör örgütüne açmadın mı? Kahraman falan değilsin, bırak. Kalkmış bir laf ediyor. Artık metal yorgunluğu yok Afrin'le beraber diriliş hareketi yeniden başladı. Yani Afrin'e askerleri gönderdik, onlar şehit oldular malı biz götürüyoruz. Bu kadar ahlaksızlık hiç görmedim. Ergenekon, Balyoz olaylarında orduyu perişan ettiler. Kalkmış ordunun üzerinden zafer naraları atıyor. Gayri milli, tefecilere çalışan bir adam yerli ve milli olamaz.

Boğaziçili öğrencilerin gözaltına alınması

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Afrin için lokum dağıtıyor, başımızın üzerinde yeri var. Üniversiteler bilgi yuvalarıdır ama üniversitelerde şiddet olmaz. Üniversiteyi şiddete teslim ederseniz üniversite bilgi üretmez. Lokum dağıtanlara müdahaleyi asla ve asla doğru bulmuyoruz. Burada yapılacak iş üniversite yönetimidir. Olaya müdahale eder. Koltukta oturan zat doğrudan müdahale ediyor. Sizi üniversitede okutmayacağım diyor. Sen kimsin ya. Kimsin de okutmayacaksın. Üniversiteler senin babanın malı mı? Anayasa madde 42., "Kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz". Beyefendi benim aynayasa diyor. Kulağından tutacak mı? Bu ülkenin kadınları 2019'da seni kulağından tutup aşağı indirecekler. Devletin tepesinden üniversiteler dizayn edilmez. Pinochet, Hitler, Mussolini yapıyordu. Özendiysen o ayrı bir şey çık açık açık söyle.

Kaptan gemiyi en son terk edermiş bu iş hukuk, vicdan, adalet meselesi. Adaleti çürütürseniz devleti çürütürsünüz. Mehmet Altan, AYM ve AİHM karar verdi, hala tutuklu. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak, ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. AYM kararı var. Ali Bulaç 600 gündür, Osman Kavala 5 aydır tutuklu. Celalettin Can, akil adam diye seçtiler, o da içeride. Ömer Gergerlioğlu, KHK ile attılar, emekli aylığı var. Parayı vermem diyor. Enis Berberoğlu ve milletvekilleri hapiste hesabını veremiyorlar. Milletvekilleri hangi gerekçeyle hapiste. Onlar da hapiste. 20 Temmuz sivil darbesi sonucunda ortaya çıkan tablo bu. İşsizlik OHAL ile artıyor.

Dolardaki 1 kuruş artış 4 milyar 400 milyon lira

Dolar almış başını gidiyor, hükümetten tık yok. Dolarla milletin ne işi var diye aradabir konuşuyorlar. Bir kuruş artışın faturası 4 milyar 400 milyon lira. Bu para ile ne yapılırdı. 517 okul yapılırdı. Onlarca öğretmen atanırdı. Çocuklarımız daha güzel eğitim görürdü ama parayı tefecilere veriyorlar. Tefecilere teslim olandan bu memlekete hayır gelmez.

Sen kendi ülkenin parasına güvenmiyorsun. Köprü geçişi dolar endeksli. Gübre ham maddesi dolarla, yurt dışından borç alırsın dolarla. Saman ithal edersin dolarla, mercimek, nohut ithal edersin dolarla.

Askeriyedeki FETÖ'cüleri temizledik, milli eğitimdeki FETÖ'cüleri temizledik, yargıdaki FETÖ'cüleri de temizledik, o zaman OHAL niye var? FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmamak için OHAL'i sürdürüyorlar. Buradan ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. FETÖ'nün bir numaralı sanığı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Ne istedin de vermedik diyeceksin. Vali, kaymakam, general, rektör her şeyi verdin. Toprak verdin, üniversite verdin. Siyasi ayağı sensin arkadaş. Biz FETÖ ile mücadele ederken her türlü baskı ile karşılaştık. Belediye başkanlarımız hapse atıldı, belediyelerimiz basıldı. FETÖ'nün izlediği yöntemin aynısını, vakıf, üniversiteler bunların da var. Bir ipte iki cambaz oynamaz. Cambazın biri düştü, diğeri tel üstünde oynuyor. 2019'da bu ülkenin kadınları seni oradan indirecek.