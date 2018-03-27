Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi yorumu: Koltuğu işgal eden zat müdahale ediyor, okutmayacağım diyor; sen kimsin ya!

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türkiye’nin Afrin’de düzenlediği operasyonla ilgili olarak karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan gerilimde ‘şiddet’in varlığını kesinlikle onaylamadıklarını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya dair dile getirdiği ""Komünist, vatan haini, terörist gençlere okuma hakkı vermeyeceğiz!” şeklindeki sözlerini sert bir şekilde eleştirdi.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Koltukta oturan, işgal eden zat doğrudan müdahale ediyor. Sizi okutmayacağım diyor; sen kimsin ya! Kimsin sen! Senin babanın malı mı üniversiteler, bu ülkenin malı” ifadelerini kullandı.

"Beyefendi Anayasa'yı tanımadığı için..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin Anayasa’nın 42. maddesine aykırı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Anayasa Madde 42, 'kimse eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılamaz’ diyor. Ama beyefendi anayasayı tanımadığı için ‘benim' diyor anayasa. Okutmayacağım diyor. Kulağından tutacakmış, bu ülkenin kadınları 2019’da seni kulağından tutup indirecekler” diye konuştu.

"Devletin tepesinden üniversiteler dizayn edilmez. Bunu Pinochet, Hitler, Mussolini yapıyordu. Eğer onlara özendiysen o ayrı bir şey. Çık açık söyle. Yoksa, bu düzen tutmaz” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Demokrasilerde siyasi otorite suçluyu tespit edemez, bunu yapacak olan mahkemelerdir. Verirsin mahkemeye. Yargıya bütün bu müdahalelere rağmen içlerinde namuslu savcılar hakimler var. Onların önüne düşerse, sen nasıl müdahale edersin diyecektir. O olmazsa AYM, AİHM diyecektir. Yargıdan umudumuzu kesmeyelim.

"Diktatörlüğe giden yolun taşlarını hâkimler ve savcılar döşer!"

Hitler’e doğru diye bir kavram var, 1940’ların Almanyası’nda. O bir şey söyler, herkes onun beklentilerine uygun hareket eder. Aynı yolun yolcusu o zat. Aynı yolun yolcusu. Eğer Türkiye bu tuzağa düşerse önümüzde felaket var. Bir diktatörün diktatörlüğe doğru yürüdüğü yolun taşlarını hakimler ve savcılar döşer. Çekinmeyiniz, korkmayınız, yürekli, adaletten, haktan ve hukuktan yana olunuz! Korkmayınız, kararlarınızı vicdanınızda tarttıktan sonra veriniz. Birilerinin emriyle, beklentilerine uygun karar vermeyeniz. Çocuklarınıza, torunlarınıza geleccekte hesap veremezsiniz. Oturup doğru dürüst karar vermeniz lazım. Eğer ülkeyi diktatörlüğe teslim edecekseniz, taşları siz döşeyeceksiniz. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Sizi de hapislere attıracak mekanizmaları bulurlar."