Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Parti Sözcüsü Tezcan'a suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığı ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tezcan hakkında soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 10 sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi. Tezcan'ın yaptığı konuşmaya yer verilen dilekçede, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunun işlendiği belirtildi.



"Açıklamaları kampanyanın parçası"

Tezcan'ın açıklamalarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yeni bir kampanyanın parçası olduğu ve olayın münferit bir hadise olarak değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı bildirilen dilekçede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bilindiği gibi 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden önceki zaman diliminde FETÖ öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak diktatör algısı oluşturmak maksadıyla içeride ve dışarıda bir kampanya başlatılmıştır. Şüphelinin mensubu olduğu parti de genel başkan düzeyinde bu kampanyayı sahiplenmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında diktatör algısı oluşturmak için yoğun bir çaba sarf etmiştir."



"Yenikapı ruhunun açık ihlali"



'FETÖ' tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin, söz konusu kampanyanın 15 Temmuz darbe girişimine meşruiyet kazandırmak ve darbenin başarılı olması halinde özellikle yurt dışında "diktatör devrildi" algısı oluşturmak amacıyla planlanıp icra edildiği hususunda bir tereddüdün bulunmadığı vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:



"Bu çerçevede şüpheli Bülent Tezcan'ın açıklamalarını, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olası yeni planlamaların bir parçası olarak değerlendirmek yerinde olacaktır. Yine belirtmek gerekir ki şüphelinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf edilen ifadeler, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tahsis edilen Yenikapı ruhunun açık bir ihlali mahiyetindedir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu iyi niyetin şüpheli ve mensubu bulunduğu partide hiçbir karşılığının bulunmadığı, aksine tüm iyi niyetli çabalara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kötü niyetli yaklaşımların dozunu artırarak devam ettiğini tarihe not düşmek açısından özellikle vurgulamak isteriz."



TCK madde 299'dan soruşturma talebi



Tezcan'ın açıklamaları ve paylaşımlarının düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine işaret edilen dilekçede, şunlar kaydedildi:



"Sonuç olarak şüpheli, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yaptığı açıklamalarla Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullanmış, kişiliğini, saygınlığını ve itibarını hedef alarak atılı suçu alenen işlemiştir. Aleniyet, hakaret suçunun belirsiz sayıdaki kimse tarafından bilinip görülebileceği şekilde işlenmesidir. Basına yönelik yapılan açıklamayla, suça konu ifadelerin birçok kişiye ulaştığı açık olduğundan aleniyet unsuru gerçekleşmiş olup, somut olayda suçun nitelikli hali olan ikinci fıkrasının uygulanması gerekir."



Dilekçede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan hakkında üzerine atılı suçtan soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" başlıklı 299. maddesi şöyle:



"Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Verilecek ceza, suçun alenen işlenmesi halinde, altıda biri; basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, üçte biri oranında artırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır."

Ne olmuştu?

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Eşkinat, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifadesine başvurulup sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Dün Tekirdağ'a giden Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Faşist diktatör, diktatörün şeddelisi" ifadesini kullanmıştı.

İbrahim Kalın: Utanç vesikası

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, twitter hesabından Tezcan'a sert tepki göstermiş, "CHP’li Bülent Tezcan’ın nefret söylemi, ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Bu siyaset değil, milletin iradesine düşmanlıktır. Bu konuda yasal yollara başvurulacaktır" demişti.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bülent Tezcan hakkında yasal yollara başvurulacak

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Tezcan'a "Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir. Büyük bir düşmanlık hissi var. Türkiye’de tek faşist parti CHP’dir. Geçmiş bunun tanığıdır" sözleriyle tepki göstermişti.

Bakan Soylu: Hesabı sorulur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine çok sert tepki göstererek, "Anadolu’da ’şeytan dili’ derler buna. Ve bunun hesabı sorulur, çok açık ve net" dedi.

Bakan Soylu, Tezcan’ın sözlerine, "Bu edebe uygun olmayan sözlerin söylendiği gündür. Tarihi bir projenin ülkemizin ve milletimizin ve bu coğrafyanın bir rüyasının gerçekle buluştuğu bir günde hem gündemi farklılaştırmak hem de on yıllardır bu projeyi istemeyenlerin sözcülüğünü yapmak. İşin birinci kısmı bu, ikinci kısmı da var" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, "Tam 11 seçimdir halkın reyi, oyuyla demokratik bütün değerlerle bütünleşerek, buluşarak milletin takdirini kazanmış bir lidere, bir devlet başkanına, bir cumhurbaşkanına yönelik bu sözler kelimenin tam anlamıyla şeytan dillidir. Anadolu’da ’şeytan dili’ derler buna. Ve bunun hesabı sorulur, çok açık ve net" ifadesini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Tezcan'a "Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir. Büyük bir düşmanlık hissi var. Türkiye’de tek faşist parti CHP’dir. Geçmiş bunun tanığıdır" sözleriyle tepki göstermişti.