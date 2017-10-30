Politika
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bülent Tezcan hakkında yasal yollara başvurulacak
Tezcan: Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "faşist diktatördür" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan hakkında yasal yollara başvurulacağını söyledi.
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