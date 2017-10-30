Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bülent Tezcan hakkında yasal yollara başvurulacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "faşist diktatördür" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan hakkında yasal yollara başvurulacağını söyledi.

1/CHP’li Bülent Tezcan’ın nefret söylemi, ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Bu siyaset değil, milletin iradesine düşmanlıktır.