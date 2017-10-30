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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bülent Tezcan hakkında yasal yollara başvurulacak

Tezcan: Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür

30 Ekim 2017 22:05

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "faşist diktatördür" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan hakkında yasal yollara başvurulacağını söyledi.

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İbrahim KalınBülent TezcanTayyip Erdoğan
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