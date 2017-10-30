Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan CHP'li Bülent Tezcan'a: Türkiye'deki tek faşist parti CHP'dir

Bakanlar Kurulu, Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda, TEOG'un kaldırılmasının ardından yeni sistemin detayları, Irak ve Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar ele alındı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, CHP'li Bülent Tezcan'ın "Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür" sözlerine ifadelerle tepki gösterdi. Bozdağ, "Bu terbiyesizliktir, harsizliktir. Türkiye'deki tek faşist parti CHP'dir" diye konuştu.

Bozdağ, "Türkiye'de bir faşist olsaydı Tezcan böyle bir cümle sarf edemezdi. Aklının ucundan dahi geçiremezdi. Bu bile Türkiye'de faşizmin olmadığının en büyük ispatıdır. Edepsizlik, ahlaksızlık, terbiyesizlik. Akıl ve ruh sağlığı sorunu olan insanların yapacağı şeydir bu" dedi.

Bekir Bozdağ, Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’un istifa etmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Değişim esasında halkımızın hem talebi hem de beklentisidir” dedi. Uğur’un AKP’den de istifa etmesinin bireysel tercihi olduğunu ifade eden Bozdağ, “Yol arkadaşlığımız mezara kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Uğur’un “Yolsuzluğunuz yok, FETÖ bağlantınız yok fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, hattâ tehdide varan müdahaleler var” sözlerine ilişkin olarak “AK Parti'nin kimseyi tehdit etmesi de kabul edilemez, böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey Uğur için yasal yollar açıktır” diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Barzani’nin açıklaması

"IKBY'nin aldığı karar gayrimeşruydu. Barzani, tüm itirazlara rağmen kararından geri dönmedi. Ekonomik çöküntülere yol açacak bir karardı. Türkiye haklı uyarılarını yaptı. Hem Türkiye, hem Irak hem de uluslararası toplumların itirazına rağmen kararından geri dönmedi. Ancak referandum yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlar gösteriyor ki bu büyük bir yanlıştı. Barzani'nin yaptığı hatalarla yüzleşmesi şarttır. Sadece 'Referandumu dondurdum' demesi bu meseleyi çözmez, referandumun iptali şart. Yanlış hesap Ankara'dan, Bağdat'tan, Tahran'dan döndü. Pirince gideceğini hesap ederken evdeki bulgurdan oldu. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygıyı baz alan bir dış politika gütmektedir. Barzani parti başkanlığından ayrılmıyor. Yönetim başkanlığı yetkilerinin devrini talep etti ve parlamento da kabul etti."

"Adnan Menderes'e diktatör dediler, idamını bir kısmı alenen, bir kısmı sesli bir şekilde alkışladı."

"Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'na aynı şekilde saldırmaktadırlar. Türkiye'de tek faşist parti CHP'dir.

"Bu gelenekten gelenler Türkiye'de faşizan uygulamanın öncüsü olanlar, yasakları kaldıran büyük reformlara imza atan Cumhurbaşkanı'na saldırmaktadır. Türkiye'de bir faşist olsaydı, Bülent Tezcan kalkıp efelenip gürleyip böyle bir cümle sarf edemezdi."

"Edep büyük bir taç, onu taşıyanı yükseltir. Devletin başı Cumhurbaşkanı'nın hakkında edep içinde konuşması asgari bir anlayışın, ahlakın, edebin bir geleneğidir. Cumhurbaşkanımız demokrasimizi kökleştirmek geliştirmek konusunda Türkiye'nin standartlarını yükseltmek için büyük bedeller ödedi."

"Okullarımız arasında ayrımcılık kalktı. Öğrencilerimiz arasında ayrımcılık kalktı. Türkiye'de birçok yasak kalktı."

"Neye karşı darbe yapıldı. Türkiye'nin hükümetine karşı anayasal düzenine karşı darbe yapıldı. Foterini alan gitti. Milletin iradesini savunan bir dik görüşü Türkiye görmedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ölümü göze alarak mücadeleye koştu. Cumhurbaşkanı'mıza diktatör demek, faşist demek akıl yoksunu insanların söyleyeceği birşeydir. Sağlıklı bir insan bunu söyleyemez. Böylesi bir kıyas kabul edilemez. Biz bu saygısız, edepsiz yaklaşımı reddediyoruz. İktidar suikatinin taşeronluğunu yapıyor CHP."

"Millet nasıl 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na sahip çıktıysa, yine sahip çıkmaya devam edecektir."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur’un istifası

"Öncelikle Ahmet Edip Uğur Bey'in istifasının hayırlı olmasını diliyorum. Bugün partiden ve belediye başkanlığından istifa etmiş olması bu gerçeği değiştirmez. Yeni dönemde başarılar diliyorum. AK Pati değişimin partisi. Halkın beklentilerini dikkate alarak politikalarını ortaya koyar ve adımlarını atar. Onlarla ilgili olumsuz değerlendirme yapmayı doğru bulmuyoruz. Bugün belediye başkanı olarak hizmet ettiler. Yarın başka görevlerle siyasette milletin ve ülkenin hizmetinde olmaya arkadaşlarımız devam edecektir. Edip Uğur'un partiden istifa etmesi kendi bireysel tercihidir. Ona dair söyleyecek birşeyimiz yok. Giden belediye başkanlarımız bizim başkanlarımızdır. Gelen başkanlar da bizim başkanlarımızdır. Yol arkadaşlığımız mezara kadar devam edecektir. AK Parti'nin tehdit etmesi de asla kabul edilmez. Varsa böyle birşey yasal yol açıktır, adım atmayı kendisi değerlendirecektir."

"Türkiye'nin ekonomisini batırmayı başaramadılar. Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi son zamanlarda Türkiye'nin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi."

"Türkiye'nin ekonomisini çökertmek için el birliğiyle yaptıklarına bakarsak Türkiye'nin, ekonomisinin çökmesi lazımdı. Çöktü mü çökmedi. Türkiye'nin ekonomisi dimdik ayaktadır."

ABD ile vize krizi

"ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize sorunu her iki ülkeye de zarar vermektedir. Hiçbir dönemde böylesi bir uygulamayla karşılaşılmadı. Son krizde olumsuz bir karar çıktı. İki ülke yetkilileri arasında görüşme yapıldı. O günden bu güne sorunun çözülmesi için bir adım atılmadı. Bu noktada görüşmeler iki ülke arasında devam ediyor."

"TEOG Bakanlar Kurulu'nda konuşulmadı. Bir sunum yapılmadı. Başbakanımız ve hükümetimiz çalışmaları yakından takip ediyor."



"Cumhurbaşkanı'mızın ABD ziyaretiyle ilgili netleşen bir tarih yok."

İnsan hakkı aktivistlerinin tahliye edilmesi

"Almanya'nın eski başbakanı Sayın Schröder, Cumhurbaşkanımızın yakın dostu. Zaman zaman bir araya gelip Almanya-Türkiye, Türkiye-AB ilişkileri ve diğer bölge konuları hakkında görüş alışverişinde bulunurlar. Bu da o görüşmelerden bir tanesi ama bir farkı Sayın Merkel'in bilgisi dahilinde yapılan bir görüşmedir. Görüşme konusu içerisinde, Türkiye'deki yargılama sürecinde olan hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında olan herhangi bir konu kesinlikle konuşulmamıştır, görüşülmemiştir. Böyle bir olay yoktur. Türk yargısı bağımsız ve tarafsız bir yargıdır."

Sınır kapılarının açılması

"Türkiye ile IKBY arasında Habur Sınır kapısı var. Bu kapı açık durumda. Türkiye olarak sınır kapılarının Irak hükümetine devri konusunda bir çalışma başlattık. Türkiye sınır kapılarının ve petrol boru hatlarının, Irak hükümeti tarafından kontrol edilmesinin daha doğru olacağını açıklamıştır."

Yaz saati uygulaması

"Danıştay bu konuda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Geçen yıl yapılan uygulama bu yıl da devam etmektedir."

"FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonucu alınan tedbirlerden bir tanesinin yürürlükten kaldırma hususu karara bağlanmıştır."

"Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken çalıştıkları kurumdan 'yurt dışına çıkmalarına sakınca yoktur' diye belge aranıyordu. Aynı zamanda yakınları da böyle bir uygulamaya muhattap oluyordu."

"KKTC, Ukrayna ve Gürcistan'a gitmek isteyen vatandaşlarımız nüfus cüzdanlarıyla yurtdışına çıkıyorlar ancak bunlar içinde SGK sorgulaması yapılıyor eğer kamu görevlisiyse kurumlarından bu belge isteniyor bu da bir takım zorluklara yol açıyordu. Bu tedbire 15 Kasım'dan itibaren gerek kalmamıştır. Böyle bir belge bulundurmak zorunda kalmadan izin aldıkları taktirde yurt dışı ziyareti yapabileceklerdir. Teknik imkanlar çerçevesinde adli olarak yurtdışı yasağı konanlar dışında vatandaşlarımız rahatlıkla yurt dışına çıkabileceklerdir.