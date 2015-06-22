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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye: Oturduğu sandalyenin sorumluluğuna varsın!

Erdoğan, 'Cumhurbaşkanı, anayasal çerçevede kalmalı' eleştirilerine ilişkin 'Siz o aklı kendinize saklayın' dedi

22 Haziran 2015 02:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koaliyon tartışmalarıyla ilgili, "Türkiye'nin böyle bir zaman kaybına tahammülü yok. Siyasiler çözemiyorsa millet çözer" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Beştepe’den çıkıp Çankaya’da 1071 rakımına gelip anayasal çerçevede kendisine şöyle bir yuva yapması lazım" sözlerine yanıt veren Erdoğan, "Buna benzer ifadeleri kullananlar, önce oturdukları sandalyenin sorumluluğunu öğrensinler" şeklinde konuştu.

Erdoğan “Birileri çıkıyor ‘Cumhurbaşkanı Anayasa çevresinde davranmalı’ diyor. Bunlara diyorum ki, ‘Bunu hangi anayasa maddesine göre açıklayacaksınız çıkın açıklayın.’ Anayasa neyi emrediyorsa onu yaptım, anayasa dışına çıkmadım. Fakat anayasa ve yasalardan bihaber olanlar bize yol çizmeye çalışıyorlar. Bu işin yol haritasını kendimiz belirledik ve bu şekilde de devam ediyor. Siz o aklı kendinize saklayın. Bu attığınız adımlarla ülkeyi siz karıştırdınız” diye konuştu.

MÜSİAD'da düzenlenen iftar töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

 

‘Avrupa devletleri farklı davranıyor’

 

"Bugün El-Cezire Arapça kanalının kıdemli gazetecilerinden Ahmed Mansur, Mısır darbe yönetiminin talebi doğrultusunda Alman polisi tarafından Berlin Havalimanı'nda gözaltına alındı. Terörle mücadelemizde bizi yalnız bırakan, terör örgütü mensuplarının ellerini kollarını sallayarak gezmesine göz yuman Avrupa devletleri, ne yazık ki darbecilerin talepleri konusunda çok daha farklı davranıyor.

 

‘Gelmediler çünkü...’

 

Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Olimpiyatları'na Avrupa'dan kimse gelmedi. Neden gelmediler biliyorsunuz. Çünkü Azerbaycan yönetimine diktatör dediler.

 

‘Türkiye, batılılara çok büyük bir ders verdi’

 

"Önümüzde bir hükümet meselesi var. Sandık tek başına iktidar demedi, koalisyon dedi. Sandıktan bu milli idarenin tecellisine saygı duymak zorundayız. Kimse ‘ben saygı duymuyorum’ diyemez. Böyle bir seçimde Türkiye eksiklerine rağmen çok büyük bir demokrasi dersini batılılara vermiştir. Bazıları ‘çok huzurlu bir seçim ortamı yaşadık’ diyorlar. Pek de öyle değil. Nerelerde neler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Türkiye Batılılara çok büyük bir ders vermiştir.

 

'Kendi aklınızı kendinize saklayın'

 

Birileri çıkıyor ‘Cumhurbaşkanı Anayasa çevresinde davranmalı’ diyor. Bunlara diyorum ki, ‘Bunu hangi anayasa maddesine göre açıklayacaksınız çıkın açıklayın.’ Anayasa neyi emrediyorsa onu yaptım, anayasa dışına çıkmadım. Fakat anayasa ve yasalardan bihaber olanlar bize yol çizmeye çalışıyorlar. Bu işin yol haritasını kendimiz belirledik ve bu şekilde de devam ediyor. Siz o aklı kendinize saklayın. Bu attığınız adımlarla ülkeyi siz karıştırdınız.

Salı günü başlayacak olan yemin törenlerinden sonraki süreçte bizler görevlendirmemizi anayasa, yasalar çerçevesinde gerçekleştireceğiz:

 

Bahçeli'ye eleştiri

 

Bizlere 1071 rakım oraya çıkmalıdır ifadelerini kullananlar öncelikle oturdukları sandalyenin sorumluluğuna varsınlar.

14 parti birleşip karşımıza geçtiniz. Ve millet yüzde 52 ile cumhurbaşkanı makamına bizi layık gördü. Biz de millete layık olmaya çalışacağız."

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