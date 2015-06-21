Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: AKP'siz bir seçeneği hayal dahi edemez durumdalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Koalisyon kuralım, sen başbakan ol' teklifine karşılık kendisine 'koltuk tedarikçisi' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ‘seçim hesabı yapmak’la eleştirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'nin çıkışına yazılı bir açıklamayla cevap verdi Kılıçdaroğlu açıklamasında, 'Diğer muhalefet partileri bir sonraki seçimi hesapladıklarından olacak, AKP’siz bir seçeneği hayal dahi edemez durumdalar' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklaması şöyle:

Yüzde 60 ile siyasi ortaklığı değil ortak sorumluluğumuzu anlattık

“Biz yüzde 60’lık blok derken, kimsenin kimseyle bir arada olmasını, bir siyasi ortaklığı değil, Türkiye’nin önceliği olan hukuk ve demokrasi üzerindeki tahribatın giderilmesi için halkın bize verdiği sorumluluğu anlatmaya çalıştık."

Türkiye'nin çıkarı ve ilkeler için her koltuktan feragate hazırız

"Üç siyasi parti de seçim öncesi “AKP otoriterliğinin sonlandırılmasını”, “demokratik hukuk devletinin yeniden oluşturulmasını”, “başta 17 – 25 Aralık olmak üzere yolsuzlukların üzerine gidilmesini” öncelik olarak açıkladı. Halk da sandıkta yüzde 60'a, bunun için yetki verdi. Bir sonraki seçimi değil, Türkiye’yi düşünen her siyasetçinin görevi bu sorumluluğu yerine getirmektir diye düşündük. “Bunun için her koltuktan feragat etmeye hazır olduğumuzu” söyledik ve gösterdik. “Çünkü bizim için önemli olan ilkeler ve Türkiye’nin çıkarıdır” dedik.

Bizim tek önceliğimiz ilkeler ve halka verdiğimiz sözlerin hayata geçmesi

Görünen o ki; diğer muhalefet partileri bir sonraki seçimi hesapladıklarından olacak, AKP’siz bir seçeneği hayal dahi edemez durumdalar. Bizim tek önceliğimiz baştan beri, halka verdiğimiz sözlerin, ortaya koyduğumuz ilkelerin hayata geçmesidir… Emekliye 2 bayramda ikramiye, çiftçi mazotunun 1,5 lira olması, taşeron işçiliğin kaldırılması, asgari ücretin bin 500 lira olması gibi… Çünkü siyaseti millete hizmet etme işi olarak görüyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Bizim dışımızdaki partiler, ne yazık ki; kiminle koalisyon yapıp yapmayacaklarını söylüyor, bizim içinse kriter ilkeler ve halka verdiğimiz sözlerdir."