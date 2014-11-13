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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terim'e sahip çıktı: Çıkıp kendisi mi oynasın?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4-0'lık Brezilya yenilgisi sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Fatih Terim'e güvendiklerini söyledi

13 Kasım 2014 22:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4-0’lık Brezilya mağlubiyetinin ardından eleştirilerin odağına oturan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim için “Fatih Hoca’nın hayallerinin yüksek olduğunu görüyorum. Ne yapsın? Çıkıp kendisi mi oynasın?” dedi.

Erdoğan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve cemiyetin yönetim kurulu üyelerini Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

 

'Brezilyalılar kumda koştukları için atak ve güçlü'

 

Basının sorunlarının masaya yatırıldığı görüşmede, önceki gece oynanan Türkiye-Brezilya maçı da gündeme geldi. Erdoğan, 4-0’lık mağlubiyet ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Brezilya’da deniz kenarında kumda top oynuyorlar. Kum kasları güçlendirir. Kumda koştukları için atak ve güçlü oluyorlar. Bizim gençler halı sahada, sentetik yerde maç yapıyor. Alt yapı çok önemli. Bizim de güzel tesislerimiz var. İnsana yatırım yapmamız lazım, gençleri ihtisaslaştırmamız lazım. Galatasaray stadını yaptık, Beşiktaş yapıyor, Saraçoğlu var, Başakşehir Stadı yapıldı, Kasımpaşa’nın stadı var, tesisleri çok güzel, altyapısı çok iyi durumda.

İnşallah futboldan başka adımlar da atacaklar. Fatih Hoca’nın hayallerinin yüksek olduğunu görüyorum. Ne yapsın? Çıkıp kendisi mi oynasın? İnsan unsurunu halledip genç bir yapıyı şimdiden geleceğe hazırlamamız lazım. Spor yazarları da ille futbol demeden diğer branşlara da ilgi göstermeliler.”

 

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