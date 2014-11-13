Türkiye’nin hazırlık maçında Brezilya’ya 4-0’lık farklı bir skorla yenilmesi köşe yazarlarının gündeminde yer aldı. Eski futbolcu, hakem, spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Bizim sıkletimiz Brezilya değil, Kazakistan" derken, Fotomaç yazarı Mert Aydın da, "Brezilya'yı yeniden yaşama döndüren öpücüklerden birini biz vermiş olduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Brezilya karşısında uğradığı hezimet spor yazarlarının gündeminde yer aldı.

Fanatik yazarı Cem Dizdar, “Evet, Brezilya’nın Dünya Kupası grafiğine rağmen gücü belli. Hatta onlar da bizim gibi ‘eskiye rağbet etmiş.’ Lakin o olumsuzluk içinden ‘doğru oynama modeli’ni aradıkları da gün gibi açık. Peki, Türkiye Milli Takımı bu maç da dahil bundan önce ne yapmaya çalıştı ve ne yaptı? Bir gün Yıldırım Demirören’i savunmak zorunda kalacağım aklımın ucundan geçmezdi ama o gün bugünmüş! İlk ve son olur inşallah! Arkadaşlar, en azından bu maç, ‘Yeter Yıldırım Demirören yeter’ maçı değildi...” dedi.

Tamer Bağlan da Fanatik’teki yazısında, “‘İkinci sınıf’ dediğimiz bir takım, rakibine karşı bu kadar rahat, neredeyse hiç yorulmadan oynuyor ve tek devreye 3 gol sığdırıp samba yapabiliyorsa, Türkiye Futbol Direktörü de kendi takımını sınıflandırsın, yapabiliyorsa! Topu futbolculara, rüzgara, zemine, taraftara atıp yapmasın bunu tabii! Teknik kadro, oyuncu tercihleri, taktik, teknik seçimlerini de sınıflandırsın, kendini de sınıflandırsın!” ifadelerini kullandı.

‘Bolşoy Balesi izzettiler’

Fotomaç yazarı Mert Aydın ise, “Dün gece de Brezilya Milli Takımı, stadı dolduranlara uzun yıllar unutulmayacak bir futbol gösterisi sundu. Neymar'ın, Willian'ın, Oscar'ın Bolşoy Balesi'nin seçkin birer üyesi edasıyla yaptıkları hareketler muhtemelen saha içinde bizim futbolcularımızı da rüya alemine götürdü. Daha birkaç ay önce kendi evinde bir yenilgi değil düpedüz bir bozgun yaşayan Brezilya'yı yeniden yaşama döndüren öpücüklerden birini biz vermiş olduk” dedi.

Brezilya için “Adeta gösteri yaptılar” diyen Rıdvan Dilmen yazısında, “Bu ülkenin bir bireyi ve eski bir futbolcu olduğum için iki şeye çok üzüldüm: Birincisi; olağanüstü bir uçurum oluşmuş iki takım arasında. Çok çok eski yıllara döndük bir anda. O zamanlar da böyle 4-0, 5-0'lı sonuçlar vardı. Buna çok üzüldüm. İkinci üzüldüğüm şey ise; ne olursa olsun maça gelen taraftarların başta Caner olmak üzere oyuncularımızı yuhalaması” dedi.

‘Bizim sıkletimiz Kazakistan’

Erman Toroğlu da Fotomaç’taki köşesinde Milli Takım’ı sert bir şekilde eleştirerek, “Beyler bizim sıkletimiz Brezilya değil kabul edelim, Kazakistan! Biz o işe bakalım. Ayağımız yere bassın. Futbolumuzu bu duruma düşürenler de utansınlar. Utanacak suratları varsa. Ama ben onların suratlarının kösele olduğunu biliyorum. NOT: Bu stada bu seyirci Milli Takım için gelmedi. Brezilya için geldi. Demek ki niye seyirci gelmiyor diye suçladığımız o insanlar iyi maldan anlıyorlarmış” ifadelerini kullandı.