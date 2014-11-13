Milli Takım, Kazakistan provasında Brezilya'dan fark yedi

A Milli Futbol Takım, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Brezilya ile oynadığı hazırlık maçından 4-0 mağlup ayrıldı.

Türkiye, karşılaşmanın başında oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. Maçın başında Brezilya yarı sahasında çoğalmakta zorluk çeken ay yıldızlılar, 20. dakikada Neymar'ın golüyle yenik duruma düştü. Semih Kaya'nın 24. dakikada kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. Milliler bu dakikadan sonra rakip yarı sahada daha fazla topla oynamaya başladı. Kaleye ilk şutunu 30. dakikada Arda Turan'ın ayağından çeken milliler, Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşuyla da gole yaklaştı ancak devrenin sonunda kalesinde bir gol daha gördü. Milliler, Willian'ın 44. dakikada attığı golle ilk yarıyı 3-0 yenik kapattı.

3. dakika Danilo'nun ceza sahasının dışından sağ çaprazdan vurduğu sert şutta, top İsmail Köybaşı'na çarparak direğin dibinden kornere gitti.

9. dakikada soldan ceza sahasına girmeden Oscar'ın yaptığı sert vuruşta, kaleci Volkan Demirel üzerine gelen topu kontrol etti.

17. dakikada Hamit Altıntop'un hatalı geri pasında topu kapan Neymar, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Volkan'ı çalımlayan Neymar'ın açısı daralınca, araya giren savunma oyuncuları topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

19. dakikada Neymar'ın kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada Brezilya öne geçti. Fernandinho, kendi yarı sahasından savunma arkasına attığı uzun topla Neymar'ı buluşturdu. Topu göğsüyle önüne indiren Neymar, ceza sahasına girerek şık bir vuruşla topu Volkan'ın yanından ağlarla buluşturdu: 0-1.

24. dakikada fark iki çıktı. Danilo'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Semih Kaya, ters bir dokunuş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-2.

30. dakikada Arda Turan'ın ceza yayının sol tarafından yaptığı şık vuruşta, kaleci Diego Alves topu son anda kornere tokatladı.

33. dakikada Hamit Altıntop'un soldan ceza sahasına ortasında, Mevlüt Erdinç'in yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinde dışarı çıktı.

41. dakikada sağdan ceza sahasına giren Willian'ın orta şut karışımı vuruşunda, ön direkte Neymar, arka direkte de Oscar dokunamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.

44. dakikada Neymar'ın hızla ceza sahasına getirdiği top savunmayla yaptığı ikili mücadele sonunda Willian'ın önünde kaldı. Willian'ın bekletmeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

İlk yarı Brezilya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu

Hakemler: Ravshan Irmakov, Abdulhamidullo Rasulov, Jakhongi Saidov (Özbekistan)

Türkiye: Volkan Demirel, Ozan Tufan, Bekir İrtegün, Semih Kaya, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Hamit Altıntop, Bilal Kısa, Arda Turan, Mevlüt Erdinç, Umut Bulut

Brezilya: Diego Alves, Danilo, Miranda, David Luiz, Filipe Luis, Luiz Gustavo, Fernandinho, Willian, Oscar, Luiz Adriano, Neymar

Goller: Dk. 20 Neymar, Dk. 24 Semih Kaya (Kendi kalesine), Dk. 44 Willian (Brezilya)