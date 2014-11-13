Brezilya Milli Takımı'na İstanbul'da seks partisi mi verildi?

Brezilya Milli Takımı futbolcularının, 4-0'lık Türkiye galibiyeti sonrası Beşiktaşlı Ramon Motta'nın davetlisi olarak bir gece kulübünde eğlendiği iddia edildi.



Radyospor’un haberine göre Kadıköy'deki Türkiye-Brezilya maçından sonra Beşiktaşlı Motta, Brezilya Milli Takımı futbolcularını ve bazı antrenörleri İstanbul’un ünlü gece kulübü Bedroom’a götürdü.

Gece kulübünün Sambacılar için kapatıldığı ve futbolculara tam 45 kızın götürüldüğü ifade edildi.

Gece boyunca gece kulübünde 45 kızla birlikte eğlenen Brezilyalı oyuncuların daha sonra hep birlikte Kadıköy Moda'daki ünlü bir otele gittikleri bildirildi. Oyuncuların saat 15.00'e kadar kadınlarla birlikte kaldığı da kaydedildi.

Roberto Carlos ve Vederson da gitti

Türkiye’den Roberto Carlos, Gökçek Vederson ve Motta’nın da yer aldığı partiye Brezilya Milli Takımı’nın üç oyuncusu; Oscar, Miranda ve kaleci Norberto Murara Neto gitmedi.



Bu üç oyuncunun, eğlenmeye gitmek isteyen takım arkadaşlarına, "Otelde kalalım, eğlenceye gitmeyelim" dediği ve bu sözlerin de tartışmaya yol açtığı belirtildi.

Gökhan Töre'nin vurulduğu yer

Motta’nın Brezilyalıları eğlenmeye götürdüğü İstanbul Esentepe’deki Bedroom adlı mekan, daha önce de Gökhan Töre’nin sırtına isabet eden kurşun olayı ile gündeme gelmişti.