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Saray'ın balkonu halka uzak kaldı, bazı vatandaşlar Erdoğan'a sesini duyurmak için megafon kullandı

Erdoğan'a sesini duyurmak isteyen bazı vatandaşların megafon kullandıkları görüldü

29 Ekim 2015 19:23

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlenen yürüyüşe katılanları Saray'ın balkonundan selamladı. Erdoğan buradan yürüyüşe katılan halka seslenerek birlik mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geçit töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi.  Çiftlik Kavşağı'nda toplanan kalabalık grup Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önüne yürüdü. Kalabalık ellerinde 1 kilometre uzunluğunda bir Türk bayrağı taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması için Saray'ın bahçesine özel ses sistemi kuruldu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı balkonuyla yürüyüşün yapıldığı yaklaşık yüz elli metre mesafeden Erdoğan'a sesini duyurmak isteyen bazı vatandaşların megafon kullandıkları görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada Saray'ın balkonuna çıkarak gençlere hitap etti. 

Erdoğan şunları söyledi: 

"Unutmayın tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla 2023 sonrasında istikrar ve güven içerisinde dünyanın ilk on ülkesi arasında olma hedefiyle yürüyoruz. Bu yürüyüşümüz bir birlik yürüyüşüdür, beraberlik yürüyüşüdür, kardeşlik yürüyüşüdür ve hep birlikte Türkiye yürüyüşüdür. Sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Bayramımız kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Ortaya koyduğunuz bu birlik, beraberlik ve kardeşlik tablosunu bizler de Beştepe Cumhurbaşkanlığı makamından en kalbi duygularla selamlıyoruz. Sağolun, varolun. Cumhuriyet Bayramımızın 92. yıl dönümünde 1 kilometre uzunluğundaki Türk bayrağımızla şuanda tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bir mesaj veriyorsunuz. Bu mesaj tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mesajıdır. Tebrik ediyorum sizleri, kutluyorum sizleri gençler.

Tüm gençliğimize sesleniyorum: Türküyle Kürdüyle Lazıyla Çerkeziyle Romanıyla Zazasıyla Boşnağıyla Arnavuduyla Gürcüsüyle 78 milyonun tüm gençliğine özellikle Ankara'nın kalbi şükranlarımızı bildiriyoruz. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. İnanıyorum ki bizi bölmek isteyenlere karşı şu yürüyüşünüz bir sevgi yürüyüşüdür, bir birlik yürüyüşüdür, beraberlik yürüyüşüdür. Kutluyorum sizi gençler, sağ olun, var olun."

 

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