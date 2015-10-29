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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde törenlerle kutlanıyor

29 Ekim 2015 13:48

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Şartlar ne olursa olsun devletimize yönelik her türlü tehdidin üstesinden gelecek güce ve kararlılığa sahibiz. Türkiye, 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacaktır" dedi.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Aziz milletim, değerli vatandaşlarım, sevgili gençler, Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin ilanının 92. yıl dönümünü hep birlikte, sevinçle gururla coşkuyla yaşıyoruz. Millet olarak gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için 92 yıldır mücadele ediyoruz.

Türkiye'yi, bölgesinin ve dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline getirdik. Bugün ülkemiz hamd olsun. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde verdiğimiz mücadeleden rahatsız olanlar her dönemde önümüze engeller çıkarmışlardır. Şartlar ne olursa olsun devletimize yönelik her türlü tehdidin üstesinden gelecek güce ve kararlılığa sahibiz. Türkiye, 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacaktır.

78 milyon olarak ortak geçmişimizden aldığımız güçle, ortak geleceğimize yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 92.yıl dönümünün, birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmöesine vesile olacağına inanıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmetle yaad ediyorum. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun, sevgiler saygılar...

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