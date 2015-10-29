Demirtaş, Erdoğan’ın iddiasını Obama'ya sordu: Hiç de söylemiyorsun, zalım

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “HDP’nin seçim kampanyasını Obama’nın ekibi yapıyor” iddiası sonrası Twitter'dan ABD Başkanı Barack Obama’ya mesaj attı. Demirtaş, Obama'ya “Bak böyle bir şey varmış hiç de söylemiyorsun, zalım” dedi.

Erdoğan, “Malum partinin kampanya yönetimini, Obama’nın kampanyasını yürüten ekip yapıyor. İstanbul’da bir araya geldiler” iddiasında bulunmuştu.

Twitter üzerinden Erdoğan’ın sözlerini paylaşan Demirtaş, Obama’ya seslenerek “Bak böyle bir şey varmış hiç de söylemiyorsun, zalım” ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın tweeti şöyle: