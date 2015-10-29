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Politika

Demirtaş, Erdoğan’ın iddiasını Obama'ya sordu: Hiç de söylemiyorsun, zalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Obama'ya çalışan şirket HDP'nin seçim kampanyasını da yürütüyormuş" iddiasında bulunmuştu

29 Ekim 2015 14:21

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “HDP’nin seçim kampanyasını Obama’nın ekibi yapıyor” iddiası sonrası Twitter'dan ABD Başkanı Barack Obama’ya mesaj attı. Demirtaş, Obama'ya “Bak böyle bir şey varmış hiç de söylemiyorsun, zalım” dedi.

Erdoğan, “Malum partinin kampanya yönetimini, Obama’nın kampanyasını yürüten ekip yapıyor. İstanbul’da bir araya geldiler” iddiasında bulunmuştu.

Twitter üzerinden Erdoğan’ın sözlerini paylaşan Demirtaş, Obama’ya seslenerek “Bak böyle bir şey varmış hiç de söylemiyorsun, zalım” ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın tweeti şöyle:

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