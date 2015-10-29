Hakemler Avni Aker'de rehin kaldı, Erdoğan devreye girince serbest bırakıldı

Trabzonspor'un Gaziantepspor maçında son dakikadaki penaltısını vermeyen hakem Çağatay Şahan ve yardımcılarını, 4 saat mahsur kaldıkları Avni Aker Stadı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonunun kurtardığı ortaya çıktı. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Yöneticilerime, sabaha kadar, ben gelene kadar o hakem, o stattan çıkmayacak' dedim. Ama beni arayan o değerli insanın, 'Hem Türkiye hem dünya genelinde büyük rezillik yaşamayalım. Ama yanlışların da hesabı sorulacak' sözü üzerine ben de arkadaşları aradım. Bizi katleden şahısların, Trabzonlu'ya yakışan şekilde en ufak fiziki müdahalede bulunulmadan bu şehri terk etmelerine izin verdik" dedi.

Olaylı Trabzonspor-Gaziantepspor maçından sonra 4 saat statta mahsur kalan hakem Çağatay Şahan ile yardımcılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurtardığı ortaya çıktı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük tepki gören hakem Çağatay Şahan ve arkadaşları, hakem odasına gitti. Raporlarını yazan ve kıyafetlerini değiştikten sonra stadyumdan ayrılmak isteyen hakem ekibine, bordo mavili yöneticiler izin vermedi. Çok sayıda Trabzonspor yöneticisi hakem odasının bulunduğu koridordaki sandalyelere oturup beklemeye başladı.

"Başkan 'Ben gelene kadar hakemleri statta tutun' dedi"

Kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, sabaha karşı Trabzon'da olacağını söylemesi ve kendisi gelene kadar hakemlerin stadyumda tutulmasını istemesi üzerine, VIP tribünü önündeki araç giriş kapısı kilitlendi. Ayrıca tribün önünde yaklaşık 500 bordo mavili taraftar TFF ve hakemler aleyhine tezahürat yapmaya başladı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Aslan ve diğer yöneticiler, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Ben gelene kadar hakemleri statta tutun" sözleri üzerine hakemlerin stattan çıkışına izin vermedi.

Hacıosmanoğlu devlet görevlilerinin telefonlarına çıkmadı

Gerginlik sürerken, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, kendisini arayan hiçbir devlet görevlisinin telefonuna çıkmadı ve hakemlerin stadyumda tutulması kararından dönmedi. Saatler 03.00'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayarak, hakemlerin bir an önce güvenli şekilde stadyumdan çıkarılmasını istedi.

Erdoğan telefon açınca hakemler serbest bırakıldı

Bunun üzerine Trabzon'daki yönetici arkadaşlarına ulaşan Hacıosmanoğlu, hakemlerin çıkarılması talimatını verdi. Saatler 03.47'yi gösterirken, tüm yöneticiler ve kulüp personeli soyunma odası koridorlarını boşalttı. Hakem Çağatay Şahan ve yardımcıları, koridora giren çevik kuvvet polislerinin kalkanlarının korumasında, VIP tribünü önüne yaklaştırılan sivil polis midibüsüne bindirilerek stadyumdan çıkarıldı. 4 saatlik bekleyişin ardından stadyumdan ayrılan hakem ekibine, dışarıda bekleyen taraftarlar da yabancı cisimler yağdırdı.