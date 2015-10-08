Cumhurbaşkanı Erdoğan o fotoğraf hakkında ilk kez konuştu: Elbette ki yapılan yanlıştır, incelenmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta öldürülen Hacı Lokman Birlik'in bedeninin yerlerde sürüklenmesine ilişkin olarak ilk kez değerlendirmede bulundu. "Olayın ayrıntılarını bilmiyorum" diyen Erdoğan, "Çeken kim, çekilen kim, tabii ki incelenmeli. Devletin polisi öyle bir şey yapmışsa, elbette ki yapılan yanlıştır. Öyle bir şey olmamalı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan'ın doktorasını tamamlamak üzere İtalya'ya yerleşmesinin ortaya çıkmasının ardından ortaya atılan bazı iddialara da yanıt verdi. Erdoğan, "Kendisi doktora için İtalya’da. Yok efendim neymiş, 1 milyar doları İtalya’ya kaçırmış! Ya böyle bir yalan olabilir mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı, Belçika Kralı Philippe’in davetiyle resmi ziyarette bulunduğu Brüksel’den Japonya İmparatoru Akihito’ya konuk olduğu Tokyo’ya geçerken uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine eşlik eden gazeteciler arasında yer alan Hürriyet yazarı Vahap Munyar'ın Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdiği yazısından ilgili bölümler şöyle:

Aracın arkasında teröristin çekilen cesedinin görüntüleri yayınlandı. Sizin değerlendirmeniz nedir?

Olayın ayrıntılarını bilmiyorum. Çeken kim, çekilen kim, tabii ki incelenmeli. Devletin polisi öyle bir şey yapmışsa, elbette ki yapılan yanlıştır. Öyle bir şey olmamalı.



Oğlum 1 milyar dolar kaçırmış böyle yalan olur mu?

Türkiye’de ifade özgürlüğü konusunda Avrupa medyasında eleştirel yayınlar yapılıyor. AB’deki muhataplarınızla görüşmelerde bu konu gündeme geldi mi?



Kısmen de olsa gündeme geldi. Kendilerine açıkça söyledim. Türkiye’de Tayyip Erdoğan’a yapılan hakaretlerin hiçbiri, dünyada bir başka ülke medyasında bir başka lider için yoktur. Erdoğan karşıtı medya gruplarında, hakaretin binbir türlüsü var. Avrupalı muhataplarıma, ‘Bütün gazeteleri, TV yayınlarını masaya yatırıp inceleyin’ dedim. Biz tüm bu hakaretlere sabırla karşı koyduk. Ailemize saldırıyorlar. Oğlum Bilal Erdoğan hakkında yaptıkları tezvirata bakın. Kendisi doktora için İtalya’da. Yok efendim neymiş, 1 milyar doları İtalya’ya kaçırmış! Ya böyle bir yalan olabilir mi? Sosyal medya üzerinden de iftira ve tezvirat peşindeler. Bunlar cibiliyeti bozuk insanlar. Bu tür alçaklıklar dünyanın hiçbir yerinde hoş görülmez. Ama bizde bazı medya organları bu tür şeylere tevessül ettiği gibi, muhalefet partileri de iftiraları kullanarak siyaset yapabiliyor. Bu iftiralara ve tezviratlara karşı, avukatlarımız tabii ki gerekli davaları açıyor.