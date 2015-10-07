Bilal Erdoğan: Doktora için İtalya’dayım; sadece korkaklar kaçar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, 2012’den beri ara verdiği doktorasını tamamlamak için geçici süreyle İtalya’da bulunduğunu söyledi. Bilal Erdoğan, "Ben sadece doktora için İtalya’dayım, fırsat buldukça ülkeme geliyorum ve geleceğim, doktora bitince ülkeme dönecek, inşallah son nefesime kadar da ülkemde yaşayacağım. Sadece korkaklar kaçar" dedi.

'2012'de ara vermiştim'

İtalya'da olduğu ortaya çıkan Bilal Erdoğan, Washington’daki Johns Hopkins Üniversitesi’nde başladığı doktoraya 2009’dan itibaren İtalya’da devam ettiğini, ancak sağlık sorunları nedeniyle 2012 yılında eğitimine ara verdiğini söyledi.



Doktorasını tamamlamak üzere geçici bir süreyle İtalya’da bulunduğunu iddia eden Bilal Erdoğan, "İtalya’ya kaçtığı yönündeki değerlendirmelerin ahlaka, vicdana sığmayan algı operasyonları olduğunu" ifade etti.



ABD, İtalya ve Çin’de bulunan Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası İlişkiler Bölümü SAIS'te doktora yapan Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

Johns Hopkins, Washington merkezli ancak Çin ve İtalya’da faaliyet gösteren bir üniversite. Alanında dünyanın en önemli üniversitelerinden biri. Doktorama Washington’da başlamış, 2009’dan itibaren de Türkiye’ye yakınlığı nedeniyle İtalya’da devam etmiştim. Ancak sağlık sorunları nedeniyle 2012’de doktorama ara verdim. Bu yılın güz döneminde de eğitimimi tamamlamak üzere yeniden İtalya’ya geldim. 1950 sonrası Türkiye-İtalya ekonomilerini ve iki ülkenin gelir dağılımlarını araştırıyorum. Bolonya’da bulunan tez danışmanımın yanında çalışmalarımı sürdürüyorum. Bir buçuk, iki yıl içinde tezimi tamamlayacak ve Türkiye’ye döneceğim."



'10 gün önce Kurban Bayramı

için Türkiye’deydim'





Erdoğan, İtalya’ya 30 Ağustos’ta geldiğini ve çalışmalara başladığını anlatarak, "10 gün önce de Kurban Bayramı için Türkiye’deydim. İnşallah bu süre içinde de fırsat buldukça ülkemi ziyaret edeceğim" ifadesini kullandı.



Bilal Erdoğan, hakkındaki iddiaları izlemediğini ve bunlarla ilgilenmediğini, tamamen tez çalışmasına yoğunlaştığını söyledi.



'Son nefesime kadar ülkemde yaşayacağım'



Avukatının hukuk mücadelesini başlatacağını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Medya ve sosyal medyada hakkımda yazılanları izlemiyorum ve hiçbiriyle de ilgilenmiyorum. Zira hakkımda yazılanlara bakınca, insanların hiç bilmedikleri bir konuda ve hiç tanımadıkları biri hakkında ne kadar zalimleşebildiğini görüyor, onlara acıyorum. Ben sadece doktora için İtalya’dayım, fırsat buldukça ülkeme geliyorum ve geleceğim, doktora bitince ülkeme dönecek, inşallah son nefesime kadar da ülkemde yaşayacağım. Sadece korkaklar kaçar.



'İtalya’ya kaçtı' yalanını üretenler ve yayanlar acaba aynada kendilerine nasıl bakabiliyorlar? Haydi aynada yüzlerine bakabiliyorlar, peki çocuklarının, eşlerinin, anne babalarının yüzüne nasıl bakabiliyorlar? Gerçekten acınası haldeler. Bunlarla ilgilenmiyorum ve ilgilenmeyeceğim. Avukatım gerekli hazırlıkları yapıyor. İftiracılarla, kişilik haklarıma saldıranlarla, algı operasyonu yapanlarla avukatım hukuk içinde mücadele edecek.”