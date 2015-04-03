Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç güvenlik paketini onayladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamuoyunda iç güvenlik paketi olarak bilinen " Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nı onayladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada "6638 sayılı 'Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda 27 Mart'ta kabul edilerek yasalaşmıştı.

İşte Erdoğan'ın onayladığı 'iç güvenlik paketi'nin tam metni