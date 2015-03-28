T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'den Türkiye mesajı: İç Güvenlik Paketi'nden endişeliyiz

'İç Güvenlik Paketi' için, ABD'den 'özgürlüklere getirilen engeller, demokratik toplumları güçlendirmez, daha da zayıflatır" yorumu geldi

28 Mart 2015 12:34

ABD Dışişleri Bakanlığı Basınla İlişkiler Direktörü Jeff Rathke, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında kamuoyunda 'İç Güvenlik Paketi' olarak bilinen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın kabul edilmesi ile ilgili, Sivil Toplum Kuruluşlarının kaygılarını paylaştıklarını söyledi.

Toplantıda 'İç Güvenlik Paketi' ile ilgili soruya verdiği yanıtta, özgürlükleri kısıtladığı ve polise aşırı yetki verdiği gerekçesiyle yasayı eleştiren sivil toplum kuruluşlarının kaygılarını paylaştıklarını ifade eden Rathke, "Türk güvenlik yasasının farkındayız. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi, temel özgürlüğüne getirilen engeller, demokratik toplumları güçlendirmez, daha da zayıflatır. Türkiye'nin güvenlik yasasına ilişkin, başka sivil kuruluşların taşıdığı endişeleri, görüş farklılıkları alanını daraltacağı endişesini biz de paylaşıyoruz. Temel özgürlükleri güvence altına almanın yanı sıra, yasal değişiklerle temel özgürlükleri aşındırma olmaması gerektiğinin önemini, Türk hükümet yetkilileri ile görüşmeyi sürdüreceğiz" dedi.

 

'Mektuba yanıt vereceğiz'

 

Rathke, ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi üyesi milletvekillerinin, Dışişleri Bakanı John Kerry'ye, 'Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü' ile ilgili yazdıkları bir mektup ile ilgili soruyu da, "Mektuptan haberimiz var. Elbette ki bu mektuba yanıt vereceğiz. Ama daha genel olarak, geçmişte de söylediğimiz gibi, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü konularındaki endişelerimiz sürmekte. Bu mektup, bu konudaki sorularımızı daha da artırdı" diye yanıtladı.

Jeff Rathke, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James R. Clapper'ın, "Suriye konusunda Türkiye ile ABD'nin farklı yaklaşımlarının, ikili ilişkilerde gerilime yol açtı" sözleri ile ilgili soruya da, "Bu yorumları görmedim, ne amaçla söylediğini de bilmiyorum. Türkiye ile bütün hatlarda, aylardır IŞİD ile mücadele etmekteyiz. Bunun içinde yabancı savaşçı geçişinin önlenmesi, IŞİD'e para akışının önlenmesi, IŞİD'in meşrulaştırılmasının önlenmesi, eğit ve donat programı da var. Yani Türkiye ile IŞİD'e karşı mücadelede verimli bir ilişkimiz var böyle sürmesini umuyoruz" yanıtını verdi.

ETİKETLER

abdtürkiyeiç güvenlik paketihaber

İlgili Haberler

CHP, İç Güvenlik Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor

CHP, İç Güvenlik Yasası'nın onaylanması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini açıkladı

Türkiye'de tartışmalı iç güvenlik paketi yasalaştı

Kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak bilinen yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

'İç Güvenlik' yasalaştı, bireysel özgürlükler ve anayasal haklar askıda!

Polise silah kullanma, 48 saate kadar gözaltı hakkı veren ve TBMM'de büyük tartışmalara neden olan İç Güvenlik Paketi'nin 69 maddesi yasalaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24