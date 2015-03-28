ABD'den Türkiye mesajı: İç Güvenlik Paketi'nden endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Basınla İlişkiler Direktörü Jeff Rathke, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında kamuoyunda 'İç Güvenlik Paketi' olarak bilinen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın kabul edilmesi ile ilgili, Sivil Toplum Kuruluşlarının kaygılarını paylaştıklarını söyledi.

Toplantıda 'İç Güvenlik Paketi' ile ilgili soruya verdiği yanıtta, özgürlükleri kısıtladığı ve polise aşırı yetki verdiği gerekçesiyle yasayı eleştiren sivil toplum kuruluşlarının kaygılarını paylaştıklarını ifade eden Rathke, "Türk güvenlik yasasının farkındayız. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi, temel özgürlüğüne getirilen engeller, demokratik toplumları güçlendirmez, daha da zayıflatır. Türkiye'nin güvenlik yasasına ilişkin, başka sivil kuruluşların taşıdığı endişeleri, görüş farklılıkları alanını daraltacağı endişesini biz de paylaşıyoruz. Temel özgürlükleri güvence altına almanın yanı sıra, yasal değişiklerle temel özgürlükleri aşındırma olmaması gerektiğinin önemini, Türk hükümet yetkilileri ile görüşmeyi sürdüreceğiz" dedi.

'Mektuba yanıt vereceğiz'

Rathke, ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi üyesi milletvekillerinin, Dışişleri Bakanı John Kerry'ye, 'Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü' ile ilgili yazdıkları bir mektup ile ilgili soruyu da, "Mektuptan haberimiz var. Elbette ki bu mektuba yanıt vereceğiz. Ama daha genel olarak, geçmişte de söylediğimiz gibi, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü konularındaki endişelerimiz sürmekte. Bu mektup, bu konudaki sorularımızı daha da artırdı" diye yanıtladı.

Jeff Rathke, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James R. Clapper'ın, "Suriye konusunda Türkiye ile ABD'nin farklı yaklaşımlarının, ikili ilişkilerde gerilime yol açtı" sözleri ile ilgili soruya da, "Bu yorumları görmedim, ne amaçla söylediğini de bilmiyorum. Türkiye ile bütün hatlarda, aylardır IŞİD ile mücadele etmekteyiz. Bunun içinde yabancı savaşçı geçişinin önlenmesi, IŞİD'e para akışının önlenmesi, IŞİD'in meşrulaştırılmasının önlenmesi, eğit ve donat programı da var. Yani Türkiye ile IŞİD'e karşı mücadelede verimli bir ilişkimiz var böyle sürmesini umuyoruz" yanıtını verdi.