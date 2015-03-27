CHP, İç Güvenlik Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçelebi, polise üst düzey yetkiler veren İç Güvenlik Yasası'nı Cumhurbaşkanı onaylar onaylamaz Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz" açıklamasında bulundu.

TBMM Genel Kurul'da, İç Güvenlik Paketi kabul edilerek, yasalaştı.Tasarının kabulünden önce konuşan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, ''Bu yasa 7 Haziran'a kalmadan önümüzdeki hafta CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne gidecek'' dedi.

Hamzaçebi, şunları kaydetti:

"Bunun kazananı yoktur, kaybedeni vardır. Özgürlükler, demokrasi kaybedecektir. Ama hiç kimse endişe etmesin bu yasa 7 Haziran'a kalmadan önümüzdeki hafta CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Anayasaya, hukuka vurulmuş bu darbe inanıyorum ki Anayasa Mahkemesi'nden dönecektir. Milletimiz rahat olsun. Bu yasa hukuktan dönecektir, 7 Haziran'da milletten dönecektir."