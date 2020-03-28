Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 bakanlığa 13 atama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kararnameyle görevden alınmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde de atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine Süheyla Uluğ, Vergi Müfettişliğine Filiz Doğan getirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Şadiye Yalçın atandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Bülent Saklav, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Ahmet Ökdem, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Necmettin Yoldaş, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Necdet Çiçek, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Özkan Yolcu, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Seyit Yıldız ile Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Ertan Keleş getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan İthalat Genel Müdür Yardımcılığı'na Murat Gören, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığı'na Atilla Bastırmacı ve Personel Genel Müdür Yardımcılığı'na Zeki Ertem atandı.