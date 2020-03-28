Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı

T24 Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın gece yarısında görevine son verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan "atama kararı"na göre Turhan'ın yerine eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.

Turhan'ın bakanlığında tepki çektiği olaylar nelerdi?

Turhan, son dönemde projeler ve 'siyasete futbol müdahalesi' gibi konular nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilmişti.

Erdoğan, 2019 yılında Sivas'ta yapımına devam edilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına ilişkin şehirde yaptığı konuşmada "Ankara-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hattı yapımı devam ediyor. Bu hatla Ankara-Sivas- yolculuğu 2 saate düşüyor. Ulaştırma Bakanı da burada. İşi takip etmez, bitirmezse eyvallah, güle güle" demişti. 2020 yılı içinde bitirilmesi planlanan proje henüz kullanıma açılmadı.

Öte yandan Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için "Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu" ifadelerini kullanan Turhan, Erdoğan'ın tepkisini çekmişti. Erdoğan, konuya ilişkin "Kalkıp da benim arkadaşlarım 'Bu sene filanca kulüp şampiyon olacaktır ya da olmalıdır veya temenni ediyorum' diye asla söylememelidir. Bizim tarafsızlığımız, burada büyük önem arz ediyor. Biz tarafsızlığımızı korumalıyız. Biz, bu ülkeyi yönetenler olarak tarafsızlığımızı korumalıyız" demişti.

Son olarak Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yaşandığı dönemde Kanal İstanbul ihalesinin düzenlenecek olmasına tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İnanılır gibi değil ama millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil" sözlerine cevap veren bakanlık, "Türkiye salgınla mücadele ederken, yatırımları da yapabilecek güçtedir" demişti.

TIKLAYIN - Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na cevap: Türkiye salgınla mücadele ederken, yatırımları da yapabilecek güçtedir

Yeni bakan Adil Karaismailoğlu kimdir?

1969 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı. Mayıs 1995'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başladı. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT'nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.

23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulaşım ile ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.