Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na cevap: Türkiye salgınla mücadele ederken, yatırımları da yapabilecek güçtedir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İnanılır gibi değil ama millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil" sözlerine, Ulaştırma Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti'nin, salgınla mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçte olduğunu ifade etti.

Kanal İstanbul projesinde ilk ihalenin yapılması için başlatılan çalışmaların corona salgınına denk getirilmesi sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve muhalif milletvekilleri sert tepki göstermişti.

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Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tepkilere yanıt verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir. Kanal İstanbul projesi ile ilgili çalışmalar da elbette devam etmekte olup, bugün proje ihalesi yapılan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde korunması işi de önceden belirlenmiş bir sürecin bir parçasıdır.

Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize Koronavirüsten daha çok zarar vermektedir."