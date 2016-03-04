Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Ey AYM, casusluk anayasal güvence altında mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Yiğit Bulut, Anayasa Mahkemesi’nin Can Dündar ve Erdem Gül’e tahliye yolunu açan ‘hak ihlali var’ kararına ilişkin, ‘’Ey Anayasa Mahkemesi, casusluk, milli güvenliği zaafa düşürmek, devlete, millete operasyon yapmak anayasal güvence altında mı bu ülkede. Yoksa sizin güvenceniz altında mı?’’ diye sordu.

Bulut’un bugün (4 Mart 2016) ‘’Ya kurşun ‘içeriden görünenlerden gelirse’ başlığını hatırlayın’’ başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Sevgili dostlarım, günlerdir yazıyor ve “ya kurşun arkadan gelirse” tezini farklı başlıklar altında ele almaya çalışıyorum...

AYM kararı sonrası sanırım “ne demek istediğimin” daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum...

EVET, YA KURŞUN aynen bu olayda olduğu gibi, ARKADAN gelirse!

ÜLKE-DEVLET-MİLLET adına dik durması gerekenler, FETÖ’nün bütün faaliyetlerini aklama yolunda alınmış AYM kararı gibi adımlar atarlarsa!

Sevgili dostlar, konu “gazetecilik faaliyeti” ve/veya “gazeteciler-ifade özgürlüğü” denerek gölgelenemez, geçiştirilemez!

Konu TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’nin MİLLİ GÜVENLİĞİ ile doğrudan alakalıdır ve bu ülkenin ANAYASA MAHKEMESİ, sanki casusluk faaliyeti ANAYASAL GÜVENCE altındaymış gibi bir adım atarak, DEVLET’in varlığını, güvenliğini ve VAR OLMA HAKKINI yok saymıştır!

HİÇBİR KURUM DEVLET’in ve MİLLET’in İRADE’sinin üstünde değildir ! Bu ülkenin MİLLİ GÜVENLİĞİ söz konusu ise, ülke milli reflekslerini gerektiği gibi ortaya koyarken içeriden-dışarıdan vuruluyorsa, AYM bu vuruşu yapanlara ANAYASA MAHKEMESİ ŞEMSİYESİ açamaz!

Ne güzel değil mi! Ülkenin reflekslerini iç-dış destekler ile boşa düşürmeye çalış, Milli İstihbarat Teşkilatı’na operasyon çek, DEVLET’in MİLLİ GÜVENLİĞİ’ni zaafa düşürmeye çalış, bu yaptıklarının adı da “gazetecilik” faaliyeti olsun ve ülkenin ANAYASA MAHKEMESİ Devlet’i-Millet’i arkadan vurmana sahip çıkıp, kol kanat gersin!

Soruyorum; EY ANAYASA MAHKEMESİ, “CASUSLUK-MİLLİ GÜVENLİĞİ ZAAFA DÜŞÜRMEK-DEVLET’E MİLLET’E OPERASYON YAPMAK” ANAYASAL GÜVENCE ALTINDA MI BU ÜLKEDE! Yoksa SİZİN GÜVENCENİZ altında mı! Siz DEVLET’in, MİLLET’in İradesi’nin üstünde misiniz! TSK’ya operasyon çekenlere “siz mi güvence veriyorsunuz”!

Bu soruya cevap verin, BAŞKA SORUM YOK!

Sonuç: Casusluğun üstünü kapatmak, olağan hale getirmek, büyük planın ilk adımıydı. Sonrasında ne var? Lütfen bu soruya cevap arayın, devam edeceğiz!

Son söz: İfade özgürlüğü ve gazetecilik faaliyetinin serbestçe yapılabilmesi konusunda hepimiz birleşiyoruz! Ama konu inanın çok daha derin ve döşenen bir yolun belki İLK ADIMI!

Önemli Not: Burhan Kuzu’nun hukuki yorumunu da çok kısa olarak aktarmak istiyorum; “...Tahliye bölümü, yargı yolu tüketilmeden verilmiştir. 15. Ağır Ceza’ya itiraz edilmeden AYM’ye gidilmiştir. Fakat bu davayla ilgili ifade özgürlüğüdür demesi AYM’nin yetki gaspıdır. Bu ağır cezanın hükmümdedir. Alt mahkeme buna yok hükmünde demeliydi. Hangi niyetle karar verdiler bilemem. (Selam Tevhid davası) Oraya kadar gidecek durumlara müsait kararlar bunlar...”