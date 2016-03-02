Arınç Erdoğan'a bayrak açtı: Madem AYM kararına uymuyor, Cumhurbaşkanı andını içerken 'Bu anayasayı tanımıyorum' demeliydi!

Son dönemde hükümete ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri ile gündeme gelen eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "AYM'nin Can Dündar ve Erdem Gül kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum" sözlerine ağır eleştiriler içeren cevaplar verdi, Temel fıkrası ile gönderme yaptı. "AYM kararları, isteyenin de, istemeyenin de kabul edeceği kararlardır" diyen Arınç, "AYM Başkanı'nı tebrik ediyorum. Başarılı bir hukukçudur. AK Parti Anayasa Komisyonu'nda akademisyen olarak görev verdik" dedi. Erdoğan'ın "anayasaya sadakat" yeminini hatırlatan Arınç, "Kendisi bu anayasaya göre Cumhurbaşkanı seçildi. 'Ben farklı bir Cumhurbaşkanı olacağım' deyip, Meclis'e farklı bir ant içmedi. Biz de o zaman ayakta alkışladık. O zaman ben bu anayasayı tanımıyorum demesi lazımdı" görüşünü dile getirdi.



Bilkent Siyaset Platformu ve Bilkent Genç Hukukçular Derneği'nin organizasyonuyla Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen "Dünden Bugüne Türk Siyaseti" konulu konferansta değerlendirmelerde bulunan Arınç, Erdoğan'a gönderme yaptığı Temel fıkrasını şöyle anlattı:

"Temel İdris'e borç vermiş. Lakin bir süre sonra borç inkâr edilmiş. Konu davalık olmuş. İdris mahkemede "Temel'i tanımıyorum" demiş. Temel çıldırmış; kendisinin tanınmaması hali vardır çünkü. Bunun üzerine Temel tarihi cevabı verir. "Ben de seni tanımayirum." Biz bu duruma gelmeyelim."

Arınç, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, "Başkanlık tartışmaları başka konuların önüne geçiyor. Türkiye için zarar olarak görürsem karşı çıkarım" diye

Bülent Arınç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şöyle diyemeyiz; 'işime geleni kabul ederim, işime gelmeyini etmem.' Bu anayasa bir bütündür. Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar. Şimdi biz referanduma gideceğiz, başkanlık sistemini oylayacağız. Peki 50-55 milyon seçmen Sayın Cumhurbaşkanı ben bu anayasayı tanımıyorum diye, Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ni kaldırmak istiyor diye düşünüp hayır oyu verebilir. Anayasa Mahkemesi kararlarını başkan olunca da tanımayacak diye düşünebilir. Kuvvetler ayrılığı olmayacak, başkan ne isterse o olacak diye de düşünebilir. Ben bir seçmen olarak endişe ederim şahsen. Şimdi de bazı milletvekilleri AYM kaldırılsın diyor, AYM üyelerini düşman ilan ediyorlar.

"Kendisi dışarıya giderken acaba toplum biraz oyalansın diye mi bunları söyledi. İyiye de yormak zorundayız ama, sonuçta koskoca Cumhurbaşkanı bu. Eleştirirsiniz ama 'ben bu mahkeme kararlarını tanımıyorum' derseniz insanlar hukuka nasıl güvensin? İnsanlar farklı karar verdi diye, Abdullah Gül'ün (Anayasa Mahkemesi'ne atadığı üyeler için / T24) seçtikleri diye ayrımcılık yapıyorlar, bu cinayettir. Ve bu ayrımcılığın üzerinden Abdullah Gül'e vurmaya çalışıyorlar. Ben bu üyelerin gerçek hukukçu ve vatansever olduğunu yakından biliyorum. Anayasa Mahkemesi'nin sonuna kadar yanındayım. Tebrik ediyorum.

AYM kararına uymuyorsa, Cumhurbaşkanı andı içerken 'Anayasayı tanımıyorum' deseydi!

"Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye döndüğünde veya yolda, bana da 'o zat' demişti (O zat dürüst davranmıyor / T24) hatırlarsanız, güzel bir açıklama yapacaktır, maksadını aşıp aşmadığını o söylemiş olacaktır.

"Kendisi bu anayasaya göre Cumhurbaşkanı seçildi. 'Ben farklı bir Cumhurbaşkanı olacağım' deyip, Meclis'te farklı bir ant içmedi. Biz de o zaman ayakta alkışladık. O zaman ben bu anayasayı tanımıyorum demesi lazımdı."

"Sen ağaç mısın, ot musun, taş mısın be adam"

Arınç, kararı önce sevinçle karşıladıklarını söyleyen, ancak Erdoğan’ın sözleri üzerine AYM’yi ‘yetki gaspı yapmakla’ suçlayan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan‘ı da ağır ifadelerle eleştirdi: Arınç, ‘AYM’nin kararıyla genç siyasetçilerin bazıları hiç yüzleri kızarmadan hata yapıyorlar. Bazı hakikatleri siz mecburen doğrulamak zorundasınız. AYM kararı gelince açıklama yapıyor, ardından Cumhurbaşkanı açıklama yapınca birisinin hoşuna gitmek için hemen kararını değiştiriyor” dedi. Trollerin de böyle olduğunu söyleyen Arınç, ifadelerine şöyle devam etti:

“Vicdanını satmışsan, aldığın para karşısında birinin meddahlığını yapıyorsan bu alçaklıktır. Fikrini söyle beğenen beğensin, beğenmeyen beğenmesin. Sen ağaç mısın, ot musun, taş mısın be adam. Fikrini söyle. Bu ne hukukçulukla bağdaşır ne de insanlıkla. Burada benim taraf seçme konusunda hiçbir sıkıntım yok.”

"Birileri 'bunlar artık kurucu değil'

demişse sinek ısırığı kadar önemi yok"

"Arınç, AKP’nin kurucu listesinden çıkarılmasıyla ilgili soruya, “Ben birçok partide görev yaptım, partim kapatıldı. AKP kurucusu idim hatta grupbaşkanlığı yaptım, yine partim kapatılmak istendi. 1 oy ile kurtardık. Medyaya göre de AKP’nin üç büyük kurucusu vardır. Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan ve ben. Bazen Şener’i de eklerler. Aslı şudur ki biz AKP’yi kurarken resmi kurucular heyeti bildiğiniz isimlerdir. Ben partinin grupbaşkanı ve milletvekili idim. O zaman kurucular listesinde olmamayı biz teklif ettik. Ama 14 seneden beri tabii kurucu olarak kaldık. Şimdi birilerinin aklına gelmiş, 'siz gerçek kuruculardan değildiniz, vekildiniz' deyip çıkardılar. Ben de gerçek kurucu olmadığımı birkaç ay önce görmüş oldum. Siyasette her şey olur. Benim genel merkez ile bir sorunum yok. Birileri 'bunlar artık kurucu değil' demişse sinek ısırığı kadar önemi yok."