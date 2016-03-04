Yeni Akit'ten, Dündar ve Gül için 'hak ihlali' diyen AYM üyelerine: Yemininizi çiğnediniz, istifa edin!

İktidara yakın Yeni Akit gazetesi, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında ‘hak ihlali var’ kararı vererek tahliye yolunu açan Anayasa Mahkemesi üyelerine istifa çağrısı yaptı.

Gazetenin bugünkü sayısının sürmanşetinde Muhammed Emin imzasıyla yer alan haberde 11 Anayasa Mahkemesi üyesinin yeminlerini çiğnedikleri öne sürüldü. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a 'Zühtü' diyerek seslenen gazete, Anayasa Mahkemesi üyelerinin yeminlerine de yer verdi. Akit'in haberi şöyle:

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün başvurusunu kısa sürede sonuçlandıran ve tahliyesini sağlayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve 11 üyenin tarafsız olacağına yönelik ettiği yemini çiğnedikleri ortaya çıktı.

Metin Kaplan hakkında 10 ayda karar verdi!

“Tutukluluk halleri AYM kararlarında önceliklidir” iddiasında bulunan ve Can Dündar-Erdem Gül hakkında 81 günde karar veren Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın, tutuklu yargılanan Metin Kaplan Hoca hakkında 10 ayda karar verdiği bildirildi.

Metin Kaplan 2004 yılından bu yanan tutuklu!

Metin Kaplan’ın, 18 Mart 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğu, mahkemenin tutuklu yargılanan Metin Kaplan hakkında 29 Mayıs 2015 tarihinde karar verdiği öğrenildi. Can Dündar ve Erdem Gül hakkında 81 günde karar veren mahkemenin 2004 yılında tutuklanan ve halen cezaevinde bulunan Metin Kaplan hakkında 293 günde karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin, Metin Kaplan’ın başvurusunu usul yönünden reddetmek için 10 ay bekletmesi “skandal” olarak değerlendiriliyor.

Hukukçular, Anayasa Mahkemesi’nin kişiler hakkında farklı karar almasını; “Bu nasıl tarafsızlık. Binlerce tutuklu sanık hakkında karar vermeyen mahkeme, Can Dündar ve Erdem Gül’ün başvurusunu nasıl öne aldı?” şeklinde yorumladı.

İşte ettikleri yemin

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve 11 üye ettiği tarafsızlık yeminine aykırı davranıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri görevlerine başlamadan önce ettikleri yemin şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ve temel hak ve özgürlükleri koruyacağıma; görevimi doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde, her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak Anayasanın dayandığı temel ilkelere uygun hukuk anlayışı içinde, sadece vicdanımın emrine uyarak yerine getireceğime büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim”.