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Politika

Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın kabine listesindeki hangi isimlere karşı çıktı?

Cumhurbaşkanı Gül'ün Başbakan Erdoğan'ın yeni kabine llistesindeki bazı isimlere çeşitli gerekçelerle karşı çıktığı öğrenildi

27 Aralık 2013 13:13

17 Aralık operasyonundan bir gün sonra kabine değişikliği için Çankaya Köşkü'ne çıkan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine listesinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından veto edildiği iddia edildi.

Hürriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan’ın listesinde bulunan Numan Kurtulmuş ve Mustafa Şentop’a ‘partideki dengeler’, Efkan Ala’ya milletvekili olmaması, Nurettin Canikli’ye ‘ekonominin mevcut yönetimi ile görüş ayrılıkları’, Alpaslan Kavaklıoğlu’na ise Savunma Bakanlığı’na uygun bir isim olmadığı gerekçesiyle karşı çıktı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başbakan Erdoğan'la yaptığı gizli kabine revizyonu görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinin Nuray Babacan'ın haberine göre, seçimlerde aday gösterdiği bakanlarla birlikte, adı yolsuzluk iddialarına karışan ve Başbakan’ın kendi isteğiyle değiştireceği bakanların da dahil olduğu kabine revizyonuyla ilgili ilk adımın, 18 Aralık gecesi atıldığı ortaya çıktı.

Başbakan Tayyip Erdoğan, o gece Çankaya Köşkü’ne sivil plakalı bir araçla gitti. Ancak Erdoğan’ın, gece yarısı yaptığı Köşk ziyaretine götürdüğü taslak listedeki isimler konusunda Gül ile aralarında görüş ayrılığı çıktı.

 

Listede kimler vardı?

 

Listede, Efkan Ala, Numan Kurtulmuş, Mustafa Şentop, Nurettin Canikli, Alpaslan Kavaklıoğlu gibi isimlerin bulunduğu, Gül’ün bu isimlere farklı gerekçelerle itiraz ettiği öne sürüldü. Buna göre Gül, Kurtulmuş ve Şentop’a ‘partideki dengeler’ açısından karşı çıktı, Ala yerine ‘seçimle gelen bir vekil’ istedi, Canikli konusunda ise ‘ekonominin mevcut yönetimi ile görüş ayrılıklarını’ gerekçe gösterdi. Gül’ün, daha önce Başbakanlık Güvenlik Müdürü olan Kavaklıoğlu’nun da Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesini doğru bulmadığı öne sürüldü. Siyasi kulislerde Gül’ün 7 isme itirazı olduğu konuşuldu.

 

Liste yenilendi

 

Erdoğan, 19 Aralık’ta itiraz edilen isimler yerine alternatiflerle yeniden Köşk’e çıktı. Yeni listede, Nihat Zeybekçi, Fikri Işık, Çağatay Kılıç ve Mevlüt Çavuşoğlu gibi ilk listede yer almayan isimler de vardı. Erdoğan, ilk listede de bulunan Efkan Ala’da ise ısrarcı oldu. Tartışmaların yoğunlaşması üzerine Erdoğan, MGK toplantısından sonra yapmayı planladığı açıklamayı öne çekti. Önceki gece geç saatlere kadar Başbakanlık Resmi Konutu’nda çalışan Erdoğan, 21.00’de Gül’ün yaşadığı Dışişleri Konutu’na geçti. Karşılıklı müzakerelerin ardından yarısı kamuoyuna sürpriz olan kabine revizyonu 23.20’de açıklandı. Kabinedeki diğer bir sürpriz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün görevden alınması oldu. ‘Aklıselim’ kişiliğiyle tanınan Ergün’ün, Gezi olaylarından bu yana itirazlarının bulunduğu ve bunları Erdoğan’a ilettiği biliniyor. Ergün’ün, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Bakanlar Kurulu’nu terk etmesine neden olan tartışmada, Arınç’tan yana tavır aldığı, ayrıca “Yoruldum, görevi bırakmak istiyorum” dediği de öne sürülüyor.

Hürriyet'te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın 

 

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