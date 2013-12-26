Başbakan Erdoğan, kabinenin yeni üyeleriyle bir araya geldi



Bakanlar Kurulu'nda değişen isimlerin açıklamasının ardından kabinenin yeni üyeleri, Başbakanlık Merkez Bina'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Başbakan Erdoğan'ın isimlerini açıkladığı Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın Başbakanlığa geldikleri görüldü. İçişleri Bakanlığı'na getirilen Efkan Ala ile Adalet Bakanlığı görevini yerine getirecek Bekir Bozdağ ise Başbakanlığa daha önce gelmişti.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile bakanlıklarını devredecek İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Hatay Milletvekili Sadullah Ergin de Başbakanlığa giriş yapan isimler oldu.

Görüşmenin ardından önce bakanlar daha sonra da saat 03.50'de Başbakan Erdoğan Başbakanlık Merkez Bina'dan ayrıldı.