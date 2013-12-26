T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Erdoğan, kabinenin yeni üyeleriyle bir araya geldi

Başbakan Erdoğan, sabaha karşı bakanlarla strateji toplantısı yaptı

26 Aralık 2013 10:33


Bakanlar Kurulu'nda değişen isimlerin açıklamasının ardından kabinenin yeni üyeleri, Başbakanlık Merkez Bina'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Başbakan Erdoğan'ın isimlerini açıkladığı Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın Başbakanlığa geldikleri görüldü. İçişleri Bakanlığı'na getirilen Efkan Ala ile Adalet Bakanlığı görevini yerine getirecek Bekir Bozdağ ise Başbakanlığa daha önce gelmişti.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile bakanlıklarını devredecek İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Hatay Milletvekili Sadullah Ergin de Başbakanlığa giriş yapan isimler oldu.

Görüşmenin ardından önce bakanlar daha sonra da saat 03.50'de Başbakan Erdoğan Başbakanlık Merkez Bina'dan ayrıldı.

 

ETİKETLER

başbakan erdoğanyeni kabinesabaha karşı

İlgili Haberler

‘Bayraktar, ‘Başbakan da istifa etmeli’ derken ‘balık baştan kokmuş’ demek istemiştir’

CHP, BDP ve MHP milletvekilleri, Bayraktar’ın ‘Başbakan da istifa etmeli’ sözlerini değerlendirdi

'Başbakan istifa etmeli' sözü, AKP kulislerinde de dillendiriliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan Erdoğan Bayraktar’ın 'Başbakan da istifa etmeli' sözleri, hükümet içinde kriz yaşandığını ortaya koydu

İdris Bal: Bayraktar'ın dik duruşu AKP’deki esas kırılmadır

AKP'den istifa eden Bal: Savcılık, bir polis müdürünü sorgulamak istiyor; Emniyet müdürü vermiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir hukuk devletinde böyle bir şey olur mu?

İşte Erdoğan'ın açıkladığı yeni bakanlar

Erdoğan mevcut kabinede 10 değişikliğe gitti. AB Bakanı Egemen Bağış, Suat Kılıç ve Nihat Ergun da kabine dışında kaldı. Başbakanlık Müsteşarı dışardan kabineye girerek İçişleri Bakanı oldu

Yeni kabine 'savaş kabinesi' mi?

Erdoğan'ın 10 üyenin yerini değiştirdigi bu kabine, sadece yerel seçimlere hazırlık açısından değil, genel seçimlere odaklı olması bağlamında da büyük önem taşıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24