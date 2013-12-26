İşte Erdoğan'ın açıkladığı yeni bakanlar

Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından yeniu kabine listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı, Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre mevcut kabinede 10 değişiklik yapıldı.

Ankara Milletvetkili Emrullah İşler, Bekir Bozdağ'dan boşalan Başbakan Yardımcılığı'na, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Adalet Bakanlığı'na, Sakarya Milletvekili Ayşenur İslam Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'na, Antalya Milletvekili Mevlut Çavuşoğlu AB Bakanlığı'na, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, İstanbul Milletvekili İdris Güllüce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci Ekonomi Bakanlığı na, Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala İçişleri Bakanlığı'na, Karaman Milletvekili Lütfi Elvan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na getirildi.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, yolsuzluk iddialarına adı karışan ancak istifa etmeyen AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da "Başbakan'ın takdiri" ile kabine dışında bırakıldı. Hakkında bazı usulsüzlük iddiaları bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergun da "Başbakan'ın takdiri" ile ve Cumhurbaşkanı Gül'ün onayıyla kabine dışında bırakıldı.

Parlamento dışından bir isim

Erdoğan, yeni kabinesine parlamento dışından da bir isim atadı. 330'u aşan bir büyüklüğü bulunan AKP Grubu'na rağmen dışardan atama yapan Erdoğan'ın yeni İçişleri Bakanı, en yakınındaki isimlerden Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala oldu.

Efkan Ala İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1987 mezunu. Ala 1988'de kaymakamlık stajına başladı. İki yıl Sakarya Valiliği maiyet memurluğu, bir yıl İngiltere’de hizmet içi eğitimden sonra, ikişer yıl Dernekpazarı, Kabataş ilçelerinde kaymakamlık, Tunceli’de vali yardımcılığı yaptı. İçişleri Bakanlığı’nda Eğitim Şube Müdürlüğü, İller İdaresi Daire Başkanlığı,Turizm Bakanlığı'nda Eğitim Genel Müdürlüğü ve müşavirlik görevlerinde bulundu. Batman Valiliği'nden sonra 14 Eylül 2004 tarihinde Diyarbakır Valiliği'ne atandı. Diyarbakır'da farklı bir vali profili çizen ve kentte itibar kazanan Ala, 10 Eylül 2007'de Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi. Efkan Ala evli ve iki çocuk babası.

Yeni bakanlar kimler?

Emrullah İşler, 7 Ocak 1960'ta Ankara Kızılcahamam Kuşçuören köyünde doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Zeliha'dır.

Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümünde lisans eğitimini aldı. Yüksek lisansını ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında tamamladı.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünde Tefsir alanında yardımcı doçent olarak çalıştı. Daha sonra Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanıyla görev yaptı. Kazakistan ve Suudi Arabistan'da misafir öğretim üyeliği görevinde bulundu. Başbakan Başmüşaviri olarak çalıştı. Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Çok sayıda bilimsel kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır.

24. Dönemde İKÖPAB Türk Grubu Başkanı oldu.

Çok iyi düzeyde Arapça ve iyi düzeyde İngilizce bilen İşler, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ayşenur İslam, 16 Ocak 1958'de İstanbul Üsküdar'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Cahide'dir.

Öğretim Üyesi Doç. Dr.; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede, doktorasını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

Sırasıyla Ankara, Kırıkkale ve Başkent Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2005'te doçent oldu. 2007'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Yayınlanmış 10 kitabı ve 40 kadar makalesi bulunmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce bilen İslam, evli ve 1 çocuk annesidir.

Fikri Işık, 13 Eylül 1965'te Gümüşhane Babacan köyünde doğdu. Babasının adı Tevfik, annesinin adı Mecbure'dir.

Öğretmen, İş Adamı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.

İzmit ve İstanbul'da özel okullarda İngilizce ve matematik öğretmenliği yaptı. Gıda sektöründe yönetici olarak çalıştı.

20 Ekim 2001 tarihinde Ak Parti Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 22 Haziran 2003 tarihinde Ak Parti Kocaeli İl Başkanı oldu ve bu görevi 4 yıl sürdürdü.

23. ve 24. Dönemlerde Ak Parti'den Kocaeli Milletvekili olarak seçildi. 2007-2013 yılları arasında Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında Bölge Koordinatörü ve Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'nin değişik bölgelerinde 47 ilin sorumluluğunu yürüttü. 31 Ocak 2013 tarihinde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına seçildi.

ODTÜ Mezunlar Birliği Vakfı, Hereke Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği, Kızılay,Yeşilay, Ay Işığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Yardımlaşma Derneği ile Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı'nın üyesidir.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça bilen Işık, evli ve 4 çocuk babasıdır.

İdris Güllüce, 11 Şubat 1950'de Erzurum Hasankale'de doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Sıddıka'dır.

İnşaat Yüksek Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesinde Yönetim Organizasyon alanında tamamladı.

Libya'da mühendis ve yönetici olarak çalıştı. Özel sektörde bir sanayi kuruluşunun hissedarı oldu ve Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Kartal Belediye Meclis Üyesi, 3 Dönem Tuzla Belediye Başkanı, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili olarak görev yaptı. Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri adlı bir kitabı yayınlandı.

23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı oldu.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Güllüce, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Nihat Zeybekci, 1 Ocak 1961?de Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde doğdu. Babasının adı Şükrü, annesinin adı Fatma'dır.

İş Adamı, Sanayici; Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. İngiltere South London College'de ekonomi eğitimi aldı.

Özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptı. 1994'te Turkuaz Tekstil'i kurdu. Denizli Platform Sözcülüğünde, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliğinde bulundu. İki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürüttü. 2004-2011 tarihleri arasında Denizli Belediye Başkanlığı ile Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı; 2005-2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yaptı. 2009-2012 yılları arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Akif Çağatay Kılıç, 15 Haziran 1976'da Almanya Siegen'de doğdu. Babasının adı Sinan, annesinin adı Behire Yıldız'dır.

Siyaset Bilimi Uzmanı; Herfordshire Üniversitesini bitirdi.

Siyaset Bilimi ve Avrupa Ekonomisi alanında eğitim gördü. Sabancı Holding Universal Trading Uk Şirketinde satın alma görevlisi olarak çalıştı. 2003'te Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezinde Danışman olarak çalıştı. Başbakan Müşaviri, Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu üyesi oldu.

Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Kılıç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Lütfi Elvan, 12 Mart 1962'de Karaman Ermenek'te doğdu. Baba adı A. Nuri, anne adı Samiye'dir.

Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisanslarını yaptı.

Etibank'ta yüksek mühendis olarak göreve başladı. DPT'de planlama uzman yardımcısı, uzmanı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, OECD Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23. Dönemde Karaman Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968'de Alanya'da doğdu. Baba adı Osman, anne adı Fatma'dır. İş Adamı; Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. ABD Long Island Üniversitesinde Ekonomi dalında master yaptı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993'te AÜ Avrupa Birliği Uzmanlığını tamamladı. Bilkent Üniversitesinde doktora programına başladı ve daha sonra, İngiltere'de London School of Economics'te "çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma" konusunda doktora çalışmasını sürdürdü. Aynı okulda Türk Derneği Başkanlığını yürüttü. Çevre Bakanlığında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) adına çalıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesidir. 22 ve 23. Dönemde Antalya Milletvekili seçildi. 23. Dönemde AKPM Türk Delegasyonu Başkanlığı, Göç, Mülteciler ve Nüfus Komisyonu Başkanlığı, Denetim Komisyonu Üyeliği, Bosna-Hersek Eş Raportörlüğü, Avrupa Demokratik Grup Başkan Yardımcılığı ve Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis Başkanlığına seçildi. İngilizce, Japonca ve Almanca bilen Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Babasının adı Mehmet Duran, annesinin adı Nuriye'dir.

Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştı. 22 ve 23. Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi. 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.