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Yeni kabinenin ilk, yılın son MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Gül başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan 2013 yılının son MGK toplantısı 3,5 saat sürdü

26 Aralık 2013 21:05

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 3,5 saat sürdü.
Bakanlar Kurulu'nda dün yapılan değişikliğin ardından Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve İçişleri Bakanı Efkan Ala ilk kez toplantıya katıldı. Bekir Bozdağ ise ilk kez Adalet Bakanı sıfatıyla toplantıda yer aldı.
MGK sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 
"Yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının icra edilmesi nedeniyle geride bıraktığımız bir yıl içerisinde, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini ilgilendiren olaylarla, bunlara karşı yürütülen faaliyetler görüşülmüş, bu kapsamda alınması gereken ilave tedbirler değerlendirilmiştir.
Suriye’deki gelişmeler: insani boyutu, bölgesel güvenlik ve Türkiye’nin güvenliğine yönelik etkileri dahil olmak üzere, kapsamlı biçimde ele alınmış, ülkede ihtilafın halkın meşru talep ve beklentileri doğrultusunda, sona erdirilmesine yönelik yürütülen çabalarda gelinen aşama müzakere edilmiştir. Ayrıca, ülkemize sığınan Suriyeliler'in durumu gözden geçirilmiştir.
Toplantıda son olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki gelişmelerin yanı sıra Irak ile siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz görüşülmüş, bu ülkedeki güvenlik ve istikrar durumu değerlendirilmiştir."

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