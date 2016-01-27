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Politika

"Cumhurbaşkanı, akademisyenleri hedef gösterdi" ifadesi hakaret sayıldı

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın önergesinin değiştirilmesi istendi

27 Ocak 2016 21:58

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın bildiriye imza attıkları için soruşturulan 1128 akademisyene yönelik baskıları meclisin araştırması için verdiği önergede yer alan “Akademisyenlerin cumhurbaşkanı dahil çok sayıda kişi ve kurum tarafından hedef gösterildi” ifadesi Meclis Kanunlar ve Kararlar Dairesi tarafından cumhurbaşkanına hakaret anlamına geldiği savunuldu ve önergenin değiştirilmesi istendi. 

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, ‘barış bildirisine’ imza atan 1128 akademisyen hakkında soruşturma başlatılması üzerine, bu baskıların araştırılarak, öğretim görevlilerinin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması amacıyla neler yapılabileceğini incelemek üzere meclis araştırması açılması için önerge verdi. Dün verilen önergede şöyle denildi:

“Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden akademisyenler, hukuki temeli olmayan sokağa çıkma yasaklarıyla meydana gelen hak ihlallerine karşı, tarafları barış masasına çağıran bir bildiri yayınlamışlar, ardından başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, çok sayıda kişi ve kurum tarafından hedef gösterilmişler, haklarında soruşturmalar başlatılmış, üniversitelerinde kapılarına çarpı işaretleri konularak tehdit edilmişlerdir. Akademisyenlerin bu süreçte gördüğü baskıların gündeme alınarak araştırılması, akademisyenlerin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için neler yapılabileceğinin incelenebilmesi için Anayasa’nın 98’inci İç Tüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğinin yapılmasını arz ve teklif ederiz.”

Ancak önerge, Meclis Kanunlar ve Kararlar Dairesi’nce uygun bulunmadı. İlkin HDP Grubu’nu, daha sonra da Sancar’ın makamını arayan meclisi yetkilileri önergenin girişindeki, “akademisyenlerin cumhurbaşkanı dahil çok sayıda kişi ve kurum tarafından hedef gösterildiği” yönündeki ifadenin cumhurbaşkanına hakaret anlamına geldiğini savundu. Ayrıca bildirinin orjinal başlığında yer alan Kürtçe ifadenin korunmuş olmasına da itiraz edildi. Bu iki ifade değiştirilmediği takdirde önergenin iade edileceği belirtildi.  

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