Kocaeli'den sonra İzmir'den de 'Barış için Akademisyenler'in soruşturma dosyası İstanbul'a yollandın

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'ne imza atan 37 akademisyen hakkında açılan soruşturmada yetkisizlik kararı vererek Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sonra dosyayı İstanbul'a yolladı.

DHA'dan Bahri Karataş'ın haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, kentteki çeşitli üniversitelerde görevli 37 akademisyen hakkında 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi' bildirisine imza attıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.

'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi' adıyla bin 128 akademisyenin imzaladığı bildiriyle ilgili İzmir'de görev yapan akademisyenlere yönelik de soruşturma başlatıldı.

Olayı soruşturan Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ömer Doğruöz, kararında şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar şüpheliler hakkında atılı suçtan dolayı soruşturma başlatılmış ise de şüphelilierin imza attıkları bildirgeyle ilgili olarak yurdun çeşitli yerlerinde görev yapan tüm görevliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatıldığından, eylem İstanbul'da gerçekleştiğinden, yer itibariyle yetkisizliğine karar verilmiştir."