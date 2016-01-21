T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli'den sonra İzmir'den de 'Barış için Akademisyenler'in soruşturma dosyası İstanbul'a yollandın

'Eylem'in İstanbul'da gerçekleşmesi sebebiyle dosyaya yetkisizlik kararı verildi

21 Ocak 2016 00:12

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'ne imza atan 37 akademisyen hakkında açılan soruşturmada yetkisizlik kararı vererek Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sonra dosyayı İstanbul'a yolladı.

DHA'dan Bahri Karataş'ın haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, kentteki çeşitli üniversitelerde görevli 37 akademisyen hakkında 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi' bildirisine imza attıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.

'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi' adıyla bin 128 akademisyenin imzaladığı bildiriyle ilgili İzmir'de görev yapan akademisyenlere yönelik de soruşturma başlatıldı.

Olayı soruşturan Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ömer Doğruöz, kararında şu ifadelere yer verdi: 

"Her ne kadar şüpheliler hakkında atılı suçtan dolayı soruşturma başlatılmış ise de şüphelilierin imza attıkları bildirgeyle ilgili olarak yurdun çeşitli yerlerinde görev yapan tüm görevliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatıldığından, eylem İstanbul'da gerçekleştiğinden, yer itibariyle yetkisizliğine karar verilmiştir."

ETİKETLER

eylemizmirkocaelibarış için akademisyenlersavcılıkistanbul

İlgili Haberler

'Barış için akademisyenler' bildirisinde imzası bulunanlarla ilgili 6 suçlama

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul'a gönderme kararı aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24