'Barış için akademisyenler' bildirisinde imzası bulunanlarla ilgili 6 suçlama

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiride imzası bulunan 21 akademisyen hakkında başlattığı soruşturmada şüphelilere 6 suçlama yapıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturmada yetkisizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan şüphelilerin imzaladıkları bildiri ile “Halkı kin ve Düşmanlığı Alanen Tahrik Etme, Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına dayanarak Alanen Aşağılama, Terör örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya Yayınlamak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Türk Milletini Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini Alenen Aşağılama” suçlarını işledikleri iddia edildi.

21 akademisyen ifade vermişti

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında 16 akademisyen gözaltına alınırken, 5 akademisyen de savcılığa kendileri gelerek ifade vermişti.

Savcılık, ifade işleminin tamamlanmamasının yetkisizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderme kararı aldı.

"Faaliyetler istanbul'da yürütülüyor"

Kararda, söz konusu bildiriyi yayınlayıp desteğe çağıran www.barisicinakademisyenler.net isimli internet sitesinin yöneticisinin N.B.E’nin İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde görevli olduğu, faaliyetlerini İstanbul’dan yürüttüğü belirtilerek, “Söz konusu bildiri destekçilerin de ağırlıklı olarak İstanbul’da bulunduğu bu şekilde atılı suçun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yargı sınırlarında işlendiği anlaşılmıştır” denildi.