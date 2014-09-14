Cumartesi Anneleri'nden Temizöz tahliyesine isyan

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Albay Cemal Temizöz’ün, yargılandığı faili meçhuller davasında serbest bırakılması Cumartesi Anneleri tarafından protesto edildi.

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1993-95 yılları arasında işlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgili davada yargılanan emekli Albay Cemal Temizöz, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından tutukluluk süresi 5 yılı aştığı gerekçesiyle tahliye edildi. Cizre’deki faili meçhullerde yakınlarını kaybeden Cumartesi Anneleri, tahliye kararına tepki gösterdi. Kayıp yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, dün Cizre Sanat Sokağı’nda 300’üncü kez biraraya geldi. Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan anneler, “Kayıplar albümü” şeklinde pankart açtı. Aileler adına açıklama yapan İHD Şırnak Şube üyesi Yusuf Vesek, “Binlerce insanın katili Cemal Temizöz’ün serbest bırakılması bir insanlık ayıbıdır. Bu, memlekette silinmeyecek bir kara lekedir ve bir hukuk skandalıdır. Biz bu skandalları insan hakları olarak kınıyoruz. Biz adalet istiyoruz. İnsanlarımız bunun peşindedir” dedi.