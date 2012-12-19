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Temizöz'ün JİTEM ekibine bir dava daha

Albay Cemal Temizöz'ün infaz ekibinde yer alan bir uzman ve üç itirafçı hakkında dava açıldı

19 Aralık 2012 09:43

JİTEM’in “sorgu ve infaz” ekibinde olduğu ve birçok faili meçhul cinayete karıştığı iddia edilen “Yavuz” kodunun kime ait olduğunu müdahil avukatlar çözünce; biri uzman, üçü PKK itirafçısı dört kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yeni dava açıldı.

Taraf gazetesinden Bahar Kılıçgedik'in haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nın üç yıldır bulamadığı “Yavuz” veya “Yavuz Güneş” kod isimli kişinin kim olduğunu mağdur ailelerin avukatı Tahir Elçi ortaya çıkardı. Elçi, faili meçhul cinayetlere ilişkin dosyalar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda bu kişinin 1966 doğumlu Uzman Çavuş Burhanettin Kıyak olduğunu saptadı. 1994 tarihli Abdurrahman Avşar’ın yakalanmasına ilişkin tutanakta, “Yavuz Güneş” kod adının altındaki imzanın, İbrahim Danış’ın öldürülmesine ilişkin 30 Ocak 1994 tarihli “Yer Gösterme Tutanağı”ndaki “Uzman Çavuş Burhanettin Kıyak” imzasıyla aynı olduğunu bulan avukat Elçi, 21 aralıkta Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Albay Cemal Temizöz’ün de yargılandığı JİTEM davasının görüleceğini belirterek, şunları söyledi:

“Büyük bir ihtimalle ikinci iddianame bu dava ile birleştirilir. Haklarında yeni dava açılan ekibin görev yaptığı dönemde aynı yer ve ilçede 40-50 ye yakın faili meçhul cinayet işlenmiş ancak bunlar etkili bir biçimde soruşturulmadı. Soruşturma tamamlanmadı ve iddianameye konu edilmedi. Bu anlamda eksik bir dava.”

 


20 cinayetten aranıyordu

 

Şırnak’ta 1993-95 yılları arasında işlenen cinayetlerden sorumlu tutulan ve aralarında Kayseri eski İl Jandarma Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz ve Cizre eski Belediye Başkanı Kamil Atak ile itirafçıların da bulunduğu yedi sanıklı dava 11 Eylül 2009’da başlamıştı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk davanın iddianamesinde, “Yavuz”, “Yavuz Güneş” kod adını kullanan başçavuş 20 cinayetin sorumlularından biri olarak gösteriliyordu. İddianamede faili meçhule kurban gidenlerin gözaltı ve yakalama tutanaklarında sık sık ismi geçen de yine aynı kod isimli kişiydi. Şüpheli olmasına karşın gerçek kimliği tesbit edilemediğinden “Yavuz” kod adlı başçavuşun dosyası ayrılmıştı.

 

Beş kez müebbet istendi

 

Ancak yeni gelişmelerin ardından Albay Temizöz’ün sorgu ekibinde yer aldıkları gerekçesiyle bir uzman çavuş ve üç PKK itirafçısı hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeniden dava açıldı. Uzman Çavuş olarak görev yapan “Yavuz” kod adlı sanık Burhanettin Kıyak’ın, Ramazan Elçi, İbrahim Adak, Mehmet Gürri Özer, Abdurrahman Afşar, yabancı uyruklu bir şahıs, kimliği tesbit edilemeyen bir kadın PKK militanı, Süleyman Gasyak, Abdulaziz Gasyak, Ömer Candoruk ve Yahya Akman’ın öldürülmesine iştirak etmek suçlarından beş kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

İddianamede, dosyanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirilmesi de istenince 8. Ağır Ceza Mahkemesi, birleştirme talebini değerlendirmek üzere iddianameyi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

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Jitemfaili meçhulBurhanettin Kıyaktahir elçi

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