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Temizöz'e 5 müebbet ve 100 yıl hapis istendi

Eski Cizre Jandarma Komutanı Cemal Temizöz davasında savcı 5 kez müebbet ve 100 yıl hapis cezası istedi

04 Ocak 2014 00:34

Şırnak’ta faili meçhul cinayetlerle ilgili yargılanan eski Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz’e savcı, 5 müebbet ve 100 yıl hapis cezası istedi.
Doğan Haber Ajansı'na göre Şırnak’ın Cizre ilçesinde 1993- 1995 yılları arasında işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili açılan davaya dün Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 3’ü tutuklu 8 sanığın yargılandığı davanın 45. duruşmasına Cemal Temizöz SEGBİS sistemi üzerinden katılırken, salonda tutuklu sanıklar Adem Yakın ile Burhanettin Kıyak ile tutuksuz yargılanan Kamil Atak hazır bulundu.
Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, Temizöz’ün kurduğu sorgu ekibinin gözaltına aldıkları kişileri sorgulayarak öldürdüğünü savunarak 1990-2000 yıllarında Cizre’de 48 faili meçhul cinayet işlendiğini hatırlattı.
Savcı, 1993-1995 yıllarında Cizre İlçe Jandarma Komutanı olan Temizöz’ün birçok kişinin öldürülme talimatını verdiğini ve diğer sanıklar Abdulhakim Güven, Burhanettin Kıyak, Hıdır Altuğ, Adem Yakın’ın da bu kişileri öldürdüğünü iddia etti. Savcı, diğer sanıklara da müebbet hapis cezası istedi. 

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