Cumartesi Anneleri 2015'te de kayıplarını anıyor

27 Mayıs 1995’ten bu yana gözaltında kaybolan çocuklarının akıbetini sormak ve sorumluların yargılanması talebiyle her hafta oturma eylemi yapan 'Cumartesi Anneleri' 510. kez Galatasaray Lisesi'nin önünde buluştu. Yeni yılın ilk eylemini yapan kayıp yakınlarına destek veren CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Bir ülkenin itibarı saraylarla olmaz, bir ülkenin itibarı bu meydanlardan geçer" dedi.

Atıf Ala'nın Cihan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, yaklaşık 20 yıldır bu meydanda adalet aradıklarını dile getiren kayıp yakınları, adalet arayışlarına yıllardır hiçbir çözüm getirilmediğini belirtti. Yargısız infazların insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamına alınmasını isteyen kayıp yakınları, olayların kapatılmasına gerekçe gösterilecek zaman aşımının durdurulmasını, ülkenin geçmişiyle yüzleşip hakikat komisyonlarının kurulmasını talep ettiklerini belirtti.

'Bu mücadeleyi biz de parlamentoda veriyoruz'

Cumartesi annelerine destek veren ve kendisi de bir kayıp yakını olduğunu söyleyen HDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, faili meçhullerin ve kayıp davalarının zaman aşımı gerekçesiyle örtbas edilmek istendiğine dikkat çekti. Aksoy, "Doğrusu bu insanlık suçu olduğu için bunların bir zaman aşımına tabi tutulması kabul edilemez bir durumdur. Sizin burada verdiğiniz mücadeleye denk bir mücadeleyi de biz parlamentoda veriyoruz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, faili meçhul cinayetlerin bitmediğini ve 2014 yılına kadar da devam ettiğini söyledi. "2014’te gözaltında ölen insan sayısı en az 5, faili meçhul şekilde ölen insan sayısı en az 50, toplantı ve gösteri gibi eylemlerde orantısız güç sonucu hayatını kaybedenler ise en az 21" şeklinde konuşan Tanrıkulu, "Bir ülkenin itibarı saraylarla, Diyanet İşleri Başkanı’nın altına çekilen son model araçlarla veya şaşaalı atlı birlikler oluşturmakla olmaz ve oluşmaz. Bir ülkenin itibari bu meydanlardan geçer" ifadelerini kullandı.

Kayıp yakınları, okunan basın bildirisinin ardından bir sonraki Cumartesi günü buluşmak üzere meydandan ayrıldı.