Cumartesi Anneleri'nden Doğan Güreş'e: Ahımız peşini bırakmayacak

21. Genelkurmay Başkanı olarak 6 Aralık 1990-30 Ağustos 1994 tarihleri arasında görev yapan Doğan Güreş dün tedavi gördüğü Ankara GATA'da öldü.

Güreş'in görev yaptığı dönemde birçok faili meçhul cinayet, zorla kaybetme vakası, köy boşaltma ve yakmalar yaşandı.

bianet.org'un haberine göre, Hafıza Merkezi’nin Türkiye'de zorla kaybedilenlere dair “Zorla Kaybetmeler Veritabanı”nda, Doğan Güreş’in görev yaptığı dönemde politik sorumluluğu bulunan toplam 122 adet vaka bulunuyor.

'Ahımız peşini bırakmayacak'

Cumartesi Anneleri/İnsanları da Twitter hesaplarından, Doğan Güreş ile ilgili şunları paylaştı:

“Biz kendisini kayıplarımızın sorumlusu bilirdik, insanlık suçlusu bilirdik, bizi Galatasaray’a mahkum eden vahşet politikalarının önemli aktörü olarak bilirdik… Ahımız peşini bırakmayacak…”

“Toplu mezarlar, yargısız infazlar, gözaltında kayıplar döneminin Genel Kurmay Başkanı Doğan Güreş yargılanmadan, hesap vermeden öldü.”

122 zorla kaybetme

Hafıza Merkezi’ne göre Güreş'in görev yaptığı dönemde zorla kaybedilenlerin isimleri şöyle:

Tevfik Timurtaş, Casım Paksoy, Yusuf Erişti, Abdulhakim Kartal, Hüseyin Toraman, Agit Akipa ve İbrahim Demir, İlhan Bilir, Nezir Acar, Hüsamettin Yaman ve Soner Gül, Hasan Gülünay, Ayten Öztürk, Mehmet Ertak, Ayhan Efeoğlu, Mehmet Tan, Namık Erkek, Hüseyin Yeşilmen (Şüpheli), Ömer Sulmaz, Ramazan Özalp, Abdullah Buluter ve Sadık Ekin, Nadir Nayci, Ahmet Berek, Emin Savgat ve Tahir Koçu, Mehmet Nezir Duman, Hasan Kaya, Metin Can, Cemal Özkurt ve Ömer Güven, Ahmet Şahin, Abdulhakim Tanrıverdi, Halit Özdemir, Hamdo Şimşek, Hükmet Şimşek, İbrahim Akıl, Mehmet Salih Demirhan ve Şemdin Cülaz, Aydın Ay, Tahir Macartay ve Veysi Başar, Ferhat Tepe, Abdulvahap Timurtaş, Fethi Ildır, Yahya Yakut, Abdo Yamık, Bahri Şimşek, Behçet Tutuş, Celal Aziz Aydoğdu, Hasan Avar, Mehmet Salih Akdeniz, Mehmet Şah Atala, Mehmet Şerif Avar, Nesrettin Yerlikaya, Ümit Taş, Turan Demir, Muhsin Taş, Bahri Kağanaslan, Osman Kayar, Ahmet Çakıcı, Şefik Geçgel, Üzeyir Kurt, Hasan Baykura, Ahmet Kalpar ve Hüseyin Taşkaya, Faik Kevci, Hacı Şili, Cemile Şarlı ve Ramazan Şarlı, Ali Karagöz, İhsan Arslan, Ali Müldür, Emin Kaya, Süleyman Şık, Ebubekir Aras, Bedri Berek, Cemal Geren, Halil Alpsoy, Ahmet Şen, Ali Efeoğlu, Fethi Yıldırım, Ahmet Şayık ve Mehmet Ömeroğlu, Ebubekir Dayan, İbrahim Adak ve Mehmet Gürri Özer, Ramazan Elçi, Kemal Mubariz, Mehmet Acar, Abdurrahman Yılmaz, Mehmet Elçi ve Mehmet Turay, Derviş Özalp, Mehdi Akdeniz, Mehmet Zeki Yılmaz, Abdurrahman Afşar (Şüpheli), Ahmet Sanır, Abdulaziz Gasyak, Ömer Candoruk, Süleyman Gasyak ve Yahya Akman, Şeyhmuz Yavuz, Nazım Babaoğlu, Kuddusi Adıgüzel, Mirze Ateş, Mehmet Şen, Fettah Erden, Ahmet Üstün, Ahmet Bulmuş, Mehmet Şerif Avşar, Mehmet Toru ve Resul Erdoğan, Hasan Bayram, Raşit Demirhan ve Sabri Akdoğan, Abdülkerim Kalkan, Abdullah Düşkün, Mahrem Tanrıverdi ve Mehmet Tanrıverdi, Ali İhsan Çiçek ve Tahsin Çiçek, Ali Bulut, Ekrem Bulut, Fahri Bulut, Mustafa Bulut ve Ramazan Bulut, Zeki ve İlyas Diril, Piro Ay, İkram İpek, Servet İpek ve Seyithan Yolur, Kasım Alpsoy, Cezayir Örhan, Hasan Örhan ve Mehmet Selim Örhan, Mursal Zeyrek, Bahri Budak ve Metin Budak, Emin Karatay, Mustafa Saygı, Salih Çalık ve Sinan Fidan, Abdullah Özdemir ve İzzet Padır, Selami Çiçek, Vecdin Avcıl, Abdulvahap Ateş, Recai Aydın, Edip Çelik ve İbrahim Çelik, Süleyman Durgut, Abdulhamit Düdük, Abdulgani Dağ, Abdullah İnan, Aşur Seçkin, Casım Çelik, Cemal Sevli, Hayrullah Öztürk, Hurşit Taşkın, Kemal İzci, Mirhaç Çelik, Naci Şengül, Salih Şengül, Seddık Şengül, Reşit Sevli ve Yusuf Çelik, Mehmet İlbasan ve Mustafa Aydın, Ahmet Özdemir, Ahmet Özer, Bahri Esenboğa, Fikri Şen ve İlhan İbak, Mehmet Salim Acar.