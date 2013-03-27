Tansu Çiller ve Doğan Güreş faili meçhullerle ilgili ifade verecek

Şanlıurfa'da 1994'te DEP İl Başkanı Muhsin Melik'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada dönemin başbakanı Tansu Çiller, Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş ve Sedat Bucak hakkında “şüpheli” sıfatıyla soruşturma açıldı.

Faili meçhul cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturmalardan biri, dönemin Başbakanı Tansu Çiller ve Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'e kadar uzandı.

Özgür Cebe’nin Sabah gazetesindeki özel haberine göre, Demokrasi Partisi (DEP) Şanlıurfa İl Başkanı Muhsin Melik'in ölüm emrini verdikleri öne sürülen Çiller ve Güreş hakkında, "şüpheli" sıfatıyla soruşturma başlatıldı.

Kapatılan DEP'in Şanlıurfa İl Başkanı Muhsin Melik ve şoförü Mehmet Ayyıldız'ın 2 Haziran 1994 günü Şanlıurfa'da evinden işyerine doğru giderken silahlı saldırıyla öldürülmelerine ilişkin soruşturma dosyası, 19 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

Diyarbakır Başsavcılığı, toplanan deliller, olay yeri krokisi, otopsi raporu, dinlenen tanık ifadelerini yeniden mercek altına aldı.

İfadeleri alınacak

Melik'in ailesinin başvuruları ile tanık ifadelerini inceleyen Başsavcılık, ölüm emrini, dönemin Başbakanı Tansu Çiller ile dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in verdiği yönündeki iddialar nedeniyle her ikisini de 'şüpheli' olarak kayıtlara geçirdi.

Zaman aşımının dolmasına bir yıl kala raftan indirilen dosya kapsamında başta Tansu Çiller, Doğan Güreş ve Sedat Bucak olmak üzere bazı kamu görevlilerinin şüpheli olarak ifadelerini alacak.

Bucak tehdit etmişti

O dönem soruşturma dosyasına ifadeleri giren tanıklardan biri de kapatılan HADEP'in Adana İl Başkanı E.K. idi. Dönemin il başkanı E.K. dosyadaki eski ifadesinde, Bucak aşireti lideri Sedat Bucak'ın kendilerini tehdit ettiğini, Şanlıurfa bölgesinde DEP'in hiçbir faaliyetine izin vermeyecekleri yönünde baskı kurduğunu söylemişti.

E.K. "Sedat Bucak, Siverek, Hilvan, Viranşehir bölgelerinde DEP'in tüm faaliyetlerinin engellenmesi yönünde kendisine görev verildiğini bize bildirdi. Bucak, kendisinin aşiretiyle birlikte DEP'in üyelerine yönelik bir yönelimleri olmayacağını, doğrudan başkan ve yöneticilerin hedef alınacağı biçiminde bizi tehdit edip istifa etmemizi istedi. Bu olaydan kısa süre sonra da Muhsin Melik öldürüldü" diye konuşmuştu.

E.K.'nin yeniden ifadesine başvurulacağı öğrenilirken, kimlikleri, can güvenlikleri nedeniyle saklı tutulan 4 tanığın daha ifadesine başvurulacak. Söz konusu soruşturmayla ilgili Çiller'e yakın kaynaklar ise henüz soruşturmayla ilgili eski Başbakan'a ulaşan bir tebligat ya da bilgi olmadığını belirttiler.

SHP'den DEP'e...

Şanlıurfa doğumlu Muhsin Melik, 1970'te Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Ziraat Odası ile İnsan Hakları Derneği Şubesi'nin kuruluşunda görev aldı. SHP'den İl Genel Meclis üyesi seçildi. 1991 seçimlerinde SHP-DEP ittifakıyla milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. DEP milletvekilleri tutuklanınca, SHP'den istifa etti, HEP'in kurucuları arasında yer aldı. 1994'te yerel seçimlerde belediye başkan adayı oldu. HADEP'in kurucu üye ve Parti Meclisi üyesi oldu.