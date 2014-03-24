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'Cübbeli Ahmet'ten Bağış'a gönderme: Dinsizi, donsuzu girmiş aramıza...

İnternete düşen ses kayıtlarında Bakara Sûresi'ni alaya aldığı iddia edilen Egemen Bağış'a bir tepki de 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi

24 Mart 2014 14:18

"Cübbeli Ahmet Hoca"  olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarındaki ifadeleri eleştirerek, "Ne adamlara kaldık, ne işlere kaldık! Ne belalara kaldık! Müslümanlardan faydalanmak için dinsizi, donsuzu girmiş aramıza" dedi.

"Herifin biri çıktı, Bakara makara demiş" diyen Ünlü, "Ben ne yapacağım, nereye gideceğim! Kur’an’ımızla, dinimizle alay ediyorlar. Biri Bakara’ya makara, takara diyor. Öbür gazeteci oradan salla bir ayet. Bakara’da çok ayet var diyor. 5’te, 6’da salla diyor. Ben her cuma çakıyorum bir tane diyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü, Müslümanların tutumuna da eleştiri yönelterek "Biz Müslümanlar niye uyanık olmuyoruz? Niye adamın sicilini araştırmıyoruz? Niçin bir adamın şeceresi araştırmıyoruz? Bu adam Müslüman mı, gâvur mu neden düşünmüyoruz? Bu adamın Kur’an’a saygısı var mı niye bakmıyoruz? Niye böyle körü körüne hareket ediyoruz? Ondan sonra geldiğimiz noktada sıkıntı çekiyoruz. Bu sıkıntıların düzelmesi için arınmak lazım, temizlenmek lazım, ehlisünnete dönmek lazım” şeklinde konuştu.

İşte 'Cübbeli Ahmet'in o ifadeleri:

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